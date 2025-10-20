Comunicado de Luis Vicente Mateo, alcalde de Benferri

Queridos vecinos y vecinas, amigos y amigas de Benferri:

Hoy me dirijo a vosotros con el corazón en la mano. Siento tristeza, desconcierto y frustración por todo lo vivido en estos días.

Siempre he respetado las decisiones judiciales, pero en esta ocasión no puedo evitar sentir que no se ha hecho plena justicia. Y eso duele. Duele especialmente cuando uno sabe que siempre ha intentado actuar con buena fe y buscando el bien común.

Como en el momento que sucedieron los hechos que hoy se me atribuyen, en el que mi única intención fue mediar entre los funcionarios del Ayuntamiento y el denunciante, actuando con honestidad, y apostando por el diálogo, la paz y el entendimiento entre todos los trabajadores, con el propósito de que el Ayuntamiento de Benferri siguiera adelante y no se paralizara. Donde, además, atravesaba un momento difícil de salud, y las recomendaciones médicas indicaban que debía alejarme de situaciones estresantes y darme un tiempo, tanto en mi labor como alcalde como de maestro. Pero aun así decidí seguir, porque mi dedicación a este pueblo me pedía que no podía dejar esta situación, ya que como bien sabéis, mi única prioridad ha sido, es y seguirá siendo, anteponer los intereses de Benferri por encima de cualquier interés personal, político o de otra índole.

Por eso después de esta sentencia me pregunto, ¿Hasta qué punto va a llegar la justicia? ¿O quizá… hasta dónde puede llegar la política?

Quienes me conocéis sabéis que siempre he actuado con humildad, verdad y respeto, y que he dedicado mi vida a dos grandes pasiones: la enseñanza y mi pueblo. He sido elegido democráticamente 7 veces con mayoría absoluta, y nunca he vivido de la política. Todo lo he hecho por vocación, compromiso y amor a Benferri; siendo, además, maestro casi 40 años.

Por eso me duele profundamente que se me atribuyan comportamientos muy contrarios a los valores que me inculcaron desde pequeño, que siempre he defendido y que he intentado transmitir: a mis hijos como padre, a mis nietos como abuelo, a mis alumnos como maestro y a mis vecinos como alcalde. Valores que he procurado vivir cada día y que definen mi manera de entender la vida y el servicio público: el respeto, la honestidad, el trabajo, la humildad y la empatía.

Esta situación ha sido un golpe muy duro para mí, para mi familia y, especialmente, para mi mujer, que siempre ha estado a mi lado en cada paso de esta vida pública y personal. Ella, junto a mis hijos, han compartido conmigo las alegrías, los sacrificios y también las preocupaciones que conlleva servir a un pueblo. Y, verlos sufrir injustamente es, sin duda, lo más doloroso de todo esto.

Aun así, afronto este momento con serenidad, y, sobre todo, con la conciencia muy tranquila. Sé quién soy, sé cómo he actuado y confío en que el tiempo pondrá las cosas en su lugar. Seguiré adelante con la cabeza alta y con el mismo compromiso de siempre: servir a Benferri con respeto, honestidad y amor.

Agradezco de corazón las innumerables muestras de cariño y apoyo recibidas. Cada palabra, abrazo y gesto me dan fuerza para seguir.

La justicia ha dictado la sentencia, la cual respeto, aunque no comparto; pero, aun así, sigo creyendo en las leyes y el Estado de derecho. Estoy en manos de mis abogados para resolver esta situación de forma correcta y de la mejor manera posible, con el objetivo de decidir el mejor camino, no por interés personal, sino por el bien de todo Benferri.

Por último, deciros que seguiré siendo el mismo: el maestro que enseña con el corazón, el vecino que escucha, el padre y abuelo orgulloso, y el alcalde que trabaja cada día por su pueblo humildemente.

Porque Benferri no es solo mi pueblo. Es mi vida, mi casa y mi razón de ser.

Gracias por vuestro apoyo, por creer en mí y por no olvidar que la verdad y el tiempo siempre caminan de la mano.

Con todo mi respeto, gratitud y cariño,

Luis Vicente Mateo, alcalde de Benferri.