Electricidad desbordada

Había ganas de dejar pasar los grandes eventos para reencontrarnos con los pequeños aforos. Es aquí, en la intimidad generada en los bolos de sala, donde la cultura toma conciencia de su verdadero peso. Corazones Eléctricos, proyecto fundado por Pau Monteagudo, vocalista de la extinta banda Uzzhuaïa, llegaba a Alicante para cerrar una de sus últimas fechas de presentación del álbum De amor y rabia. Y es en locales como Confetti Playa donde el rock and roll marca las pautas con las que nació el género. Ahí no importa el número de entradas vendidas, sino la sinergia que se contagia entre banda y público.

Serían unas 50 personas disfrutando de canciones adrenalínicas, marcadas por ritmos pegadizos y la electricidad de su carismático frontman. Y no es cuestión de romantizar la precariedad, pero es en estos espacios donde el rock adquiere su verdadero poder. En pequeñas salas donde las cabezas de los músicos rozan el techo, donde no hay fosos para fotógrafos y donde los acoples marcan la tónica diaria. En este concierto también hubo momentos en los que el sonido tuvo complicaciones, pero el señor Monteagudo hizo un acto que refleja de qué pasta está hecho. "Apenas se escucha la guitarra", advirtió al técnico de sonido. Unos segundos de incertidumbre que acabaron despertando su "a tomar por culo" para proceder a subir el sonido de los amplificadores a tope. Es el ejemplo perfecto de cómo sobrevive el género: subiendo decibelios de la manera menos ortodoxa, pero con la convicción de seguir haciendo esto por pasión. Con o sin in ears, el recital debía seguir.

Todo se basa en elecciones. Es ahí donde se demuestran las cosas. Y este concierto tenía un par de elecciones dignas de mención. La primera, la de contar con unos teloneros locales de la talla de Malditería. Los de Ibi tuvieron la posibilidad de abrirse ante un público nuevo y demostrar que son el futuro del género en la provincia. Y la segunda, la de permitir la entrada a menores de 25 años totalmente gratis, "pues las nuevas generaciones lo tienen muy difícil", aseguró un ejemplar Monteagudo.