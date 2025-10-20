El Ideal y la bofetada de Gilda

No sé dónde, pero por algún rincón de mi casa debe andar una foto que mezcla contenido emotivo e histórico. En ella aparecen posando mi padre y mi tío Pepe Arnau, ambos veinteañeros, luciendo una elegante gabardina color crema que dejaba asomar traje y corbata, con el Teatro Principal al fondo. Ambos me explicaron que aquel día, un lluvioso domingo de invierno de 1947, estrenaban Gilda en el cine Ideal, todo un acontecimiento que bien merecía inmortalizar la imagen, mientras aguardaban turno de entrada en una cola que llegaba hasta la Rambla.

Antes de aparecer en las pantallas españolas sorteando censuras y críticas de la Iglesia, Gilda entró en el imaginario de la época con una escena en la que Rita Hayworth, vestida con un ajustado vestido de satén negro, desplegaba toda su sensualidad mientras se despojaba de uno de sus guantes al ritmo de «Put the blame on mame», un sugerente baile que, desde entonces, ocupa un destacado lugar en la historia del cine, tanto como el bofetón que le propinó Glenn Ford inmediatamente después.

Los de mi generación aparecimos un par de décadas más tarde, pero a tiempo para quedar rendidos ante Olivia Newton-John y su contorneo frente a Travolta en Grease en esa misma sala del Ideal, unos años antes de despedirnos para siempre (al menos en mi caso) de la recordada butaca de madera con un desafortunado metraje de Costner allá por 1995.

Hoy, treinta años después, me sigue costando pasar por ese corto tramo de la avenida de la Constitución sin sentir un pinchazo de nostalgia y pena. La imagen familiar que idealiza el lugar -unida a los cientos de veces que tomé asiento en ese cine- ha quedado embarrada por el deterioro del edificio y, de tanto en tanto, por la despreciable firma en su fachada de algún grafitero sin escrúpulos. El interior, destrozado por completo, no ha hecho más que acentuar la añoranza de un majestuoso Alicante que solo encuentra refugio en la memoria.

Ya pasó unos metros más arriba, junto al Mercado, donde el fantástico «Monumental, Salón Moderno», que acogió espectáculos de todo tipo -incluido el histórico discurso de Lorenzo Pardo, leído por Indalecio Prieto, sobre la distribución de los recursos hídricos- acabó derribado para convertirse en un insulso bloque de viviendas.

Pero a lo que iba: ahora, ante esa oportunidad que se abre con el plan presentado por Luis Barcala, una ambiciosa apuesta para transformar la ciudad, queda la deuda pendiente de recuperar el Ideal, que nos sigue doliendo, más si cabe al celebrar su centenario en estado de ruina, atrapado entre el negocio y la memoria histórica, sin ningún paso firme hacia una solución que evite sentir en carne propia el guantazo de Glenn Ford en el rostro de Rita Hayworth cada vez que pasamos por delante.