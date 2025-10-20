Licencia para fatigar

"Los yugoslavos" **½ Texto y dirección: Juan Mayorga

El motor arranca en un bar y nacen preguntas más que respuestas en Los yugoslavos. Realidades implícitas más que explícitas. El texto y el subtexto con la intelectualizada marca de Mayorga, autor que traspasa la barrera nacional con su hondo teatro. De palabra y de pensamiento. Lo visible y aquello que se oculta para estimular la imaginación. Al espectador se le exige atención más allá de lo palpable, lo que no engancha a todos, si bien la solidez de la veterana pareja, Javier Gutiérrez y Luis Bermejo, es suficiente para seducir. El primero de modo especial.

La obra presenta expectativas de interés y avanza con cierta complejidad y monotonía, y ellos contribuyen a aliviar esta circunstancia hasta cierto punto. No pueden hacer mucho más porque los papeles no dan más de sí en una historia con el halo de misterio y ambigüedad que genera Juan Mayorga, director del montaje igualmente.

Participan Marta Gómez y Alba Planas de forma discreta con sus leves asistencias. El asunto se desluce con mayores bajadas de interés que subidas, y las escenas son de pretencioso contenido y redundantes. La acción dramática reúne pocos alicientes, pese al versátil espacio de Elisa Sanz y al diseño de luces de Gómez-Cornejo. Los dos intercambian vocablos y ellas mapas con lo que simbólicamente eso significa. Ninguno de ellos nació en la antigua Yugoslavia.

El dramaturgo da a entender que se trata de algún lugar que no existe, donde viven y se reúnen. La mujer del dueño del local se ha distanciado de él. Y este reclama mediación a un hombre para que intente sacarla de una depresión. Tienen hueco el poder positivo de las palabras y la búsqueda de un sitio en el mundo, en función de la identidad de cada uno. Vale que un texto sea sugerente y huya de la obviedad. Pero esto no debe dar luz verde para que pueda fatigar a la mayoría, incluso a los más adeptos a este tipo de causas teatrales, como pudo verse en un Teatro Principal de Alicante que no llenó el público.