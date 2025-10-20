Por primera vez en seis años desde que empecé a representar al pueblo valenciano en el Parlamento no pude intervenir para apoyar la nueva Ley de Perros de Asistencia.

La importancia de esta legislación es fundamental para equiparar los derechos de los perros guía —acompañantes de las personas con discapacidad visual—, quienes tienen derecho a ejercer su labor de acompañamiento en todas partes, excepto en un quirófano.

Ahora se ha conseguido que, aquí, se aprueben también los derechos de acceso de los perros de asistencia de apoyo a personas con otras discapacidades. Por ejemplo, aquellos que contribuyen al desarrollo de habilidades psicosociales de personas con trastorno del espectro autista, cuando así se considere necesario.

Estos perros también pueden ejercer funciones esenciales para personas con discapacidad física, ofreciendo apoyo en su independencia. Están entrenados para apagar o encender luces, abrir o cerrar puertas o recoger objetos del suelo: actividades tan sencillas, pero tan necesarias, que resultan fundamentales para el desarrollo de la autonomía de muchísimas personas en la Comunidad Valenciana.

Por eso, agradezco la unanimidad con la que esta ley ha sido aprobada en el hemiciclo y, en especial, a mi compañera Silvia y al resto de grupos políticos por su intervención para dar un paso histórico en este ámbito.

A pesar del dolor físico, siento una gran alegría por esa unanimidad que beneficiará a tantas personas y por la que debemos sentirnos orgullosas como legisladoras. Sigamos avanzando en esos derechos invisibles que nadie ve y que, sin embargo, cambian la vida independiente de tantas personas con discapacidad.

Por ello, aunque el dolor dé título a este artículo, siento orgullo de formar parte de un parlamento que da prioridad a este tipo de acciones, y que me ha permitido, desde la distancia y gracias a la tecnología, estar presente dando un paso adelante en la autonomía personal de tantas personas, cuya calidad de vida mejorará gracias a esta ley.

De paso, espero seguir mejorando para reincorporarme pronto y continuar luchando por mi autonomía y por la de todas las personas que lo necesiten.