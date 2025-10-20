Superoctubre en Elche

La glosa de hoy tiene como objeto ilustrar lo vivo que está Elche, de lo que da cuenta el mes de octubre que estamos viviendo. Un mes fulgurante, repleto de contenido, que refleja el dinamismo y la riqueza que tenemos como pueblo.

Elche es una ciudad viva, tremendamente dinámica: es un hecho constatable, que debemos apreciar y valorar como ilicitanos. Me referiré a algunos aspectos concretos.

De entrada, en el plano relativo a la gestión municipal, es preciso resaltar algunos acontecimientos significativos. Por un lado, a comienzos de mes fue inaugurado por el alcalde un nuevo gimnasio en el colegio Julio López Orozco, de 375 metros cuadrados, con pista cubierta y vestuarios. Una buena noticia sin duda para la educación y para el barrio de Carrús, y después de una espera de más de ocho años.

De otro lado, octubre también ha traído de la mano el cumplimiento de una de las promesas que realizó el equipo de gobierno a la ciudadanía: la rebaja en uno de los impuestos, el conocido Impuesto de Bienes Inmuebles, que alcanza ya una reducción del 5% a lo largo del mandato de esta Corporación municipal. Y, sin duda, cualquier rebaja de impuestos viene bien a los ilicitanos.

Y, desde luego, octubre está siendo un mes muy rico en eventos económicos, artísticos y culturales.

Se ha celebrado la Fireta del Camp d’Elx, que miles de ilicitanos e ilicitanas, así como visitantes de otros lugares, han recorrido en masa durante el fin de semana del 11 y 12 de octubre. Este evento se ha convertido en un clásico de la ciudad desde que se pusiera en marcha allá por el año 2011, con el impulso del que fuera concejal del Partido Popular en aquel mandato Antonio Luis Martínez-Pujalte, y al que le dio forma otro concejal del mismo grupo, Luis Ángel Mateo. Desde entonces se celebra con un indudable éxito cada año y con un número creciente de visitantes; se estiman unos 60.000 en la edición que acaba de celebrarse, que ha dejado un volumen de negocio y ventas con cifras récord, no está mal.

La Fireta congrega básicamente a las gentes del Campo de Elche, y en ella puede apreciarse el mundo del viverismo, los dátiles ilicitanos, y las primeras unidades de recolección de la extraordinaria granada mollar, entre otras cosas; por supuesto, con la participación de las entidades vinculadas al Campo de Elche, además de incluir por primera vez este año un espectáculo ecuestre de doma clásica en el revivido Hort del Xocolater, que por cierto ya era hora de que se abriera a la ciudadanía para su disfrute.

También, y en el ámbito del ocio, ha tenido lugar en Elche el primer Oasis Elche Music Fest, con una propuesta para la música, el cine, la literatura y actividades para los niños con talleres y exposiciones, lo que ha supuesto para Elche convertirse en un escenario cultural de extraordinaria relevancia, y con una participación y disfrute cifrada en 12.000 personas.

En octubre, el Misteri d’Elx también alumbrará una vez más a Elche, con las representaciones extraordinarias que se celebrarán con motivo del 75 aniversario del dogma de la Asunción, con las que concluirá el Año Jubilar que hemos venido viviendo desde noviembre de 2024.

En lo deportivo, octubre nos ha permitido la ocasión de disfrutar nuevamente de la selección española por séptima vez en la ciudad, la última en 2018. Parece que Elche le trae suerte a España, puesto que nunca perdió aquí un partido; el Martínez Valero estaba a rebosar, con 30.000 almas que le dieron vida para llevar a España en volandas a otra victoria más, frente a la selección de Georgia, y con objeto de la clasificación para el Mundial del año próximo.

Alex Domínguez

Por si fuera poco, este fin de semana pasado hemos vivido también el XII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, que ha reunido más de mil cofrades de toda España, con el objeto principal de engrandecer las tradiciones y la cultura ilicitana, enseñando nuestra Semana Santa. Es de agradecer la implicación de todas las Cofradías Ilicitanas, que han salido a procesionar mostrando su encanto, devoción y grandeza.

Pero es que octubre trae también algo único que la naturaleza le ofrece cada año a Elche, y no es otra cosa que el inicio de la recolección de una fruta mágica, la granada mollar de Elche, que se recibe a las puertas del otoño y que se simboliza con el denominado corte de la granada, como gesto único y demostrativo de lo que supone para la economía local, y para la salud de las personas.

El acto al que me refiero suele ser refrendado, además -junto a la presencia de las autoridades locales- por personalidades de reconocido prestigio, en esta ocasión el director ejecutivo de la EUIPO, Joao Negrao, que ha sido el padrino en 2025. La recolección estará en torno a las 40000 toneladas, a lo que cabe destacar y añadir que la maravillosa fruta cuenta con denominación de origen protegida, impulsada y gestionada también en aquellos años de gobierno del Partido Popular entre 2011 y 2015.

Por supuesto, el mes de octubre ha traído consigo también la celebración del día de la Comunidad Valenciana, y del día de la Hispanidad, fechas que nos recuerdan nuestra identidad como ilicitanos, valencianos y españoles.

El calzado también tendrá su reflejo en este mes, con la celebración de la Semana del Calzado, que incluirá una proyección documental de sus 150 años de historia en Elche, que personalmente estoy deseando ver, así como la exposición Elche Fashion Shoes y la pasarela de muestras de calzado Elche Fashion Week en el Hort del Xocolater.

Finalmente, celebraremos la festividad de San Crispín, patrón del calzado, y como tal una de las devociones populares y tradicionales de nuestra ciudad.

Y programado para su celebración a principios de noviembre el conocido Festival Medieval, en su XXX edición, como un espejo que combina las raíces de las tradiciones y de la cultura, y como potencia económica y escaparate turístico para Elche.

Me gusta de vez en cuando rememorar las palabras de un ilicitano ilustre, Sixto Marco, cuando decía que "Elche es una palabra muy seria".

Desde luego, el mes de octubre ha mostrado que Elche se mueve y avanza. Hasta pronto.