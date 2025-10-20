Ventanas abiertas

Entra oxígeno por las ventanas de la televisión pública y el resultado no se ha hecho esperar. TVE está de moda. Bate registros de audiencia en cualquier franja horaria. También en esos fines de semana que tanto se le resistían. Vivimos el mundo al revés. De seguir así, la gente se preguntará cómo han perdido tanto tiempo dedicando su interés a las televisiones privadas trufadas de publicidad.

Naturalmente que esto obedece a una estrategia. TVE está midiendo las audiencias como hacen los demás, jugando a ver quién la tiene más larga. Desmarca la sección de Deportes del informativo general sabedora de que así subirá su cuota de pantalla. Del mismo modo que desglosa sus programas con el único fin de lograr una cantidad sustanciosa en el share.

Si hay que retrasar los programas de prime time, como hace el resto, pues se retrasan. De esta forma los resultados no se hacen esperar. Puede que cuantitativamente los vean menos espectadores que si los emitieran a las diez de la noche, pero lo que está claro es que comenzando a las once y cuarto y acabando a las tantas MasterChef, LateXou, la serie Sin gluten y Futuro imperfecto logran unas cuotas de pantalla de vértigo.

¡Y pensar que hubo un tiempo en que un presidente de la Corporación habló de que la televisión pública adelantaría el prime time una hora para conciliar el ocio y el descanso de los españoles! Ahora esa variable ha quedado obsoleta, lo que unido a los nuevos vientos que soplan en la casa ha provocado las alegrías que todos conocemos. Espectadores que hacía tiempo se habían alejado de la televisión, por su edad y condición, están regresando a ella, sorprendidos por la brisa de aire nuevo que corre por sus parrillas de programación. El tiempo dirá si es una moda o un cambio de ciclo.