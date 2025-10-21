¿Dices tú de mili? Seguimos para bingo

Decía Séneca que «a los que corren en un laberinto su misma velocidad los confunde». Vamos, como a Dinio le confundía la noche cuando era pareja de Marujita Díaz, pues a mí tantas celebraciones, conmemoraciones, actos institucionales y demás saraos que se han organizado en Elche en el mes de octubre no solo me está generando una confusión acojonante, que ya no se si estoy en Semana Santa, en las Fiestas de Agosto, si ya es Navidad, si tengo que comprar las uvas para celebrar el fin de año o comprar coca de mollitas con sardina y unas cebollas en vinagre porque estamos conmemorando San Crispín o San Antón o si tengo que meter los bártulos en la maleta para irme a veranear o a la vendimia, un desbarajuste de premio.

Pero no se crean que este delirium provocado por tanto acontecimiento extemporáneo amontonado en un breve espacio de tiempo solo lo padezco yo, qué va, parece ser que también es contagioso y muchos convecinos se encuentran en la misma situación que quien suscribe, los cuales en mayor o menor medida lo están padeciendo en silencio, como se sufren las almorranas, y se encuentran sin saber qué hacer de su vida, están desubicados, y no es de extrañar, y si no que se lo digan a Juanito, que trabaja de cajero en el Consum, cuando el otro día vio en la cola para pagar a un cliente vestido de capurucho, al fondo otro revestido de templario, mientras en la sección de carnicería unas chicas vestidas de reina de la comisión de fiestas de su barrio compraban salchichas, un blanco, un negro y un conejo de campo para hacer un arroz con costra para agasajar a unos que han venido de Teruel y que les esperaban en la puerta vestidos de baturros, con su cachirulo puesto. Me dicen que tuvieron que darle a Juanito un vaso de agua de la Virgen del Carmen, un par de pastillas de diazepam y un plátano de Canarias para traerlo de vuelta a la cordura.

Y es que no es de extrañar que a uno se la vaya la pinza, que si no hemos tenido bastante con el Día del Patrón de los municipales, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de la conmemoración del Día de la Comunidad Valenciana, del Día de la Hispanidad, de la Virgen del Pilar, de las Fiestas de La Marina y de El Altet, del Oasis Festival, del partido de la Selección española de fútbol en Elche, de la Fireta del Camp d’Elx y de celebrar un pleno municipal, si todo esto no fuera suficiente, ahora le añadimos el Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades, el Congreso de la Agencia Espacial Europea, San Crispín, representaciones extraordinarias del Misteri, otro pleno municipal, ¡en el Dulcísimo Nombre!, el 3 x 2 en Carrefour, el primer corte de la granada mollar, las ofertas en ropa de cama en Todo para el Hogar, la celebración del día mundial de la suegra, el día de Regreso al Futuro y el día mundial del lémur (el tío o tía que elige las celebraciones es mi héroe), y para final del remate Halloween.

Y es que todo esto acopiado da lugar para mucho, vamos si da. Sin más, el viernes, paseando por los aledaños de Santa María, creí que me habían abducido unos marcianos, pues, me encontré acodados en la barra del África nada más y nada menos que al Rey Jaime I y a Cantó, tomándose una caña y una ensaladilla, mientras uno le decía al otro: «¿A ti también te han liado?». Y el otro contestaba resignadamente: «¿Qué le vamos a hacer? Es lo que toca, más suerte ha tenido la Dama que se ha quedado tranquila en Madrid», mientras perplejo me cruce con mi vecina Paquita, recién salida de la peluquería con un cardado del once, revestida con sus mejores galas y llevando una palma blanca en sus manos que, tras saludarme muy afectuosamente, me dijo: «Voy con prisa, que salgo en la procesión de las palmas».

Y se marchó rauda, mientras yo mirando a todos los lados pensaba: «¿Dónde está la cámara oculta?, que esto debe ser un montaje de esos de un programa de televisión como el de Inocente, Inocente». Y en esas estábamos cuando pasaron unos revestidos de Estudiantes y otros de Moros, con sus espingardas al hombro, y una burrita blanca y unos niños vestidos de capuruchos que me dieron dos estampas y un caramelo para la tos. Entonces fue cuando comencé a preocuparme en serio, pues veía al resto del personal concentrado en la plaza que reaccionaba tan tranquilamente ante el espectáculo. Entonces pensé: «¡Qué cojones! Si veo pasar a Papá Noel o a los Reyes Magos me voy corriendo a urgencias». Pero no, todo tenía una explicación lógica.

Todo este compendio de personajes históricos formaban parte del elenco de actores que participaban en el acto inaugural del Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades, todo un acontecimiento para la ciudad, por el que hay que dar la enhorabuena a la Junta Mayor de Cofradías y a los organizadores del evento, ya que esta celebración ha supuesto un escaparate maravilloso para dar a conocer nuestra Semana Santa. Enhorabuena a todos los jóvenes cofrades y a los que han participado en este evento. Pueden sentirse muy orgullosos del trabajo realizado.

Y es que Elche tiene mucho que celebrar, somos una ciudad alegre, emprendedora, orgullosa de sus tradiciones y muy festivalera, en nuestro ADN se reconocen trazas de fiesta, pólvora y música, somos un pueblo trabajador que le gusta celebrar el sol, la luz y la vida, y por eso se nos acumulan las celebraciones, lo cual está muy bien, pero para poder asistir, participar y disfrutarlas es necesario estar más fuerte que el vinagre y no solo tomarse de vez en cuando unas ampollas de jalea real. Es casi imprescindible darle al ginseng y al zumo de granada como si tu vida fuera en ello o ser un adicto a las sesiones de pilates o un enfermo del running. Qué razón tenía Francisco de Asís cuando dijo: «Empieza haciendo lo necesario, después lo posible, y de repente te encontrarás haciendo lo imposible».

Y además de cuanto he dicho, en octubre, mi madre celebraba su cumpleaños, eso era antes que decidiera irse al cielo con mi padre para hacerle compañía, por lo que las velas de su tarta se han quedado apagadas, todo lo contrario al sentimiento de cariño y de amor que dejó en nuestros corazones, que sigue luciendo con tanto brillo como el lucero del Alba. Feliz cumpleaños, mamá, y acuérdate de darle de comer a Coco, a él le gustaban las salchichas de Frankfurt.

Como dice la canción The Show Must Go On de Queen, «el espectáculo debe continuar», así que, ya saben, prepárense para la maratón que nos viene con ocasión de la Navidad, que ríanse ustedes de lo de este mes, así que a cuidarse, mucha verdura, mucho deporte, ducha diaria, y a la calle cada día acicalados como si fuera una fiesta de guardar, bien pinchos, vestidos de gala como si fueran maceros, oliendo a colonia y el pelo arreglado de peluquería y siempre, siempre, con una sonrisa en la cara, y si padecen algún tipo de confusión debido a la vorágine de actos y celebraciones, hagan como hacía mi padre y hago yo ahora, que ya tengo puesto el árbol de Navidad, la vesta de Semana Santa planchada y colgada en el armario, y en la percha del aseo el bañador colgado, y sobre un taburete el cubo y la pala para la playa.