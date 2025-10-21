Eliminar al contrario.

La lectura de hoy en Información, páginas de Elche, recoge una noticia que al leerla me ha soliviantado. Creo tener el derecho a indignarme y hacerlo de forma pública.

Es conocido en Elche la construcción de un nuevo centro de salud en la zona Travalón. En el año 2022 fue aprobado por el Ayuntamiento darle a dicho centro el nombre de Ernest Lluch, político asesinado por ETA hace ahora 25 años y ministro impulsor de la sanidad pública universal para todos los españoles. En el acta aprobada en la sesión del pleno refleja los méritos para su nominación: “…en reconocimiento a una persona que representa el diálogo, la concordia y el compromiso por la sanidad pública.”

Pues bien. Ahora el Consell Valenciano pretende, o dice eliminar su nombre para dicho centro de salud. Este gesto local de eliminar, de negar, por desgracia es práctica común a diario y a todos los niveles. Ha surgido una tendencia de negación o destrucción de lo que no agrada a alguna tribu política. Negar es fácil, no necesita esfuerzos de mente ni alma. Es como una cultura del no encuentro, de no aportar ni colaborar. Al enemigo, ni sal ni agua. Con frecuencia sale de los bajos fondos. Niega el futuro la mente mezquina y miedosa.

Soy ya lo suficientemente mayor y observador, desde cierta distancia, de la actividad política como para haber conocido épocas anteriores en que los políticos no se odiaban ni se insultaban en público, y se trataban con educación y respeto. Existían debates políticos cargados de argumentos a favor o en contra. He conocido a la oposición política, bien fuera de un color u otro, que acordaba tras intensas reuniones y diálogo con el gobierno de turno, políticas que beneficiaban a todos.

Sentía gran curiosidad por conocer el origen, cuándo se inició el cambio hacia un sistema negacionista e irracional de hacer política y qué hechos desembocaron a esta tendencia perversa . He encontrado una explicación en las páginas de un interesante libro del profesor Víctor Lapuente, Decálogo del BuenCiudadano. Dicho autor se remonta, y quisiera resumir todo lo posible, a la época del presidente norteamericano Richard Nixon, que se instaló en dos guerras, una en Vietnam y otra contra el partido democrático con prácticas de manipulación, espionaje y acoso a sospechosos. Su altavoz para difundir dichas prácticas fue la cadena de televisión Fox News (en España también tenemos ejemplos), y el inspirador teórico, señala el doctor Lapuente, al congresista Newt Gingrich, quien arengaba a su partido en una cruzada: ”no quiero un lenguaje de boys scouts, estamos luchando en una guerra por el poder, nuestros enemigos son los traidores que quieren destruir el país”.

Así ha conseguido EEUU alcanzar hoy el cenit del ridículo, el desprestigio político y moral en todo el mundo. Solo le queda el poder de las bombas y el poder del dinero. Y ha ocasionado un caos de convivencia nacional. Pero lo más grave es que ha contagiado, por lo menos, a Occidente con su desquiciada política. Y a España.

Los analistas españoles atribuyen el origen de la pública mentira y engaño político actual en España a la interesada gran mentira de la guerra de Irak en época de Aznar. También con la gran mentira y engaño público de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en los trenes de cercanías de Madrid que Aznar y su equipo atribuyó interesadamente a ETA.

Desde hace cientos de millones de años los seres primitivos aprendieron a desprenderse, aniquilar todo lo que le estorbaba para sobrevivir. Fue necesario así en un principio, de otra forma no hubiéramos podido sobrevivir en un mundo con tanta adversidad. Y este instinto de eliminar para la supervivencia forma parte de nuestro cerebro. Han sido necesario que hombres inteligentes crearan sus religiones y mandamientos. Normas morales de comportamiento con amenazas de castigo o promesas de premios para amortiguar estos instintos primitivos.

Otros hombres crearon todo tipo de normas jurídicas, códigos que obligaban a su cumplimiento, con castigos, para ir poco a poco civilizándonos. A esta carrera civilizadora se sumaron también numerosos sabios chinos, indios, filósofos griegos que predicaron un comportamiento cívico de racionalidad, respeto, superación y colaboración con el otro para mejor convivir. Dicha carrera civilizadora tomó fuerte impulso renovador con los atrevidos sabios renacentistas y los ilustrados que creyeron en el valor y dignidad del ser humano. Y que esta sabiduría innovadora no acabe nunca

Pero el ser humano goza y padece de una fragilidad de emociones contrapuestas, y de forma consciente o inconsciente desata su animalidad según le interesa. Actualmente, en forma de crueles guerras y muertes. Pero también en estrategias más refinadas de maldad. Entre ellas está la negación. Negar para destruir, para aniquilar, aunque lo aniquilado sea bueno y favorable. Destruir es más fácil que construir. Construir requiere esfuerzo, conocimiento, estudio, averiguar, comparar, dialogar, competir, paciencia, superación… Me viene en este momento a la mente un dicho “filosófico”, ignoro su autor, de cuando de jóvenes estudiábamos historia de la filosofía, y que ilustra lo que trato de expresar. Decía así: puede más un burro negando / que Aristóteles afirmando.

Esta nueva forma de guerra que se ha instalado no es de bombas. Sus herramientas son el rechazo, negar todo lo que no sea del gusto de la tribu política, difundir mentiras interesadas, el desprecio por la razón y la verdad, huir de la reflexión, negarse al esfuerzo para ser objetivos y a elaborar argumentos razonados, favorecer la crispación, y no a la concordia. Sus mensajes son zafios, simples que sirven para separar, generar odio, dividir a unos contra otros. Mantras que se dirigen a despertar los instintos primitivos del ser humano par aniquilar al contrario, como un enemigo.

Mensajes falsos con promesas falsas que atraen a personas en estado vulnerable, sean ricos o pobres… Me llama mucho la atención cuando estos líderes salvadores de patrias aparecen en la televisión. Sus caras reflejan severidad, acritud, enfado, mala leche, infunden desagrado, pesimismo, confusión, miedos. Es como si padecieran úlceras de estómago. Todo les está permitido para conseguir los votos suficientes y conseguir poder. Persiguen a muerte, con una pasión peligrosa, el poder porque creen que es de su propiedad.

Hace ya muchos años que un buen amigo, boticario muy inteligente, Pepe Rubio, me dijo: "Rafaelo -así me llama- no te fíes nunca de quien no sonría". Y sigo su consejo.

Debemos cortar, quizás desde abajo arriba, esta forma de hacer política porque nos conducirá al desastre. Qué lejos estamos hoy de entender la política como un servicio público, que es lo único que nos puede salvar del caos y regresar a una ética pública.