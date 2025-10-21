Involución y pérdida de derechos y libertades

Teniendo en consideración que en las democracias occidentales crecen la polarización, la desafección política y el populismo no resulta extraño que la ultraderecha aumente sus porcentajes de intención de voto gracias a muchos jóvenes que se apuntan a los mensajes antisistema más reaccionaros y de la peor especie, creyendo que ahí reside la solución a sus inquietudes, como el asunto de la vivienda, cuando es todo lo contrario.

La marcha atrás solo funciona bien para huir de algunos obstáculos que se interpongan en la buena dirección. Pero las involuciones y la pérdida de derechos y libertades nunca pueden ser positivas salvo para los intereses de las élites. El modelo laboral que imponen los conservadores griegos consiste en jornadas de hasta 13 horas diarias y seis días a la semana. Esa es la «flexibilidad», una explotación pura y dura alabada por Feijóo y Abascal. ¿Ejemplo de «estabilidad y crecimiento» para una España actual con récord de empleo, productividad en alza e históricos beneficios empresariales?

Grecia se convierte en un mercado salvaje con el que se trata de trabajar más, cobrar lo mismo o menos y vivir notablemente peor. Libertad para unos, sumisión para otros. Si alguien quiere votar contra sí mismo y su familia, ya sabe muy bien lo que tiene que hacer en su momento. Rendir culto y ovacionar a sus admirados castigadores.

La victoria de Donald Trump ha ido favoreciendo el éxito global de la extrema derecha como si ahí anidase alguna respuesta que pueda favorecer a la clase media y trabajadora. Pese a esa circunstancia, el PSOE tiene vigor, aunque, según algunas encuestas por ahora, no para poder formar nuevo gobierno con el apoyo de sus habituales aliados parlamentarios. Vuelven a descender Sumar y Podemos. Y la división de la izquierda alternativa se ve penalizada por el funcionamiento del sistema electoral. La transferencia de voto y la abstención únicamente benefician a las derechas.

A propósito de todo esto, saquemos a colación unas palabras de la directora teatral Rakel Camacho: «La sociedad de hoy está mucho más aborregada que en Fuenteovejuna». El drama de Lope de Vega acoge la rebelión de un pueblo contra la tiranía, en defensa de la dignidad. La fuerza de la acción colectiva, la solidaridad y la resistencia frente a la opresión y la adversidad. Históricamente ha sido así y se ha podido contribuir a cambiar realidades injustas de esta manera. Hoy también como ocurre en Estados Unidos, Argentina o en relación con el genocidio de Netanyahu.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump / Europa Press/Contacto/Francis Chung - Pool via CNP

Respecto a Trump, su sonrisa envenenada se apoya en la montaña de crímenes genocidas de uno de sus mejores vasallos, el primer ministro israelí, y eso pese a ser el artífice de un débil pacto de paz en la Franja como consecuencia de la inoperancia ajena. Ahí están las movilizaciones en Estados Unidos que no comulgan con su deriva autoritaria y su ardiente agenda ultra. La heterogénea multitud se une en las calles contra las injusticias, los recortes y los ajustes fiscales. Es decir, la motosierra de Milei y de Trump que también funcionaría en España si pudiera acceder a la Moncloa con el aplauso de los votantes. Europa, nuestro país y el resto del mundo deben aprender estas lecciones y huir a toda velocidad de las garras de quienes solo buscan el interés de unos pocos y el grave perjuicio de muchos. De más de uno de quienes votan a favor.

Sobresale la necesidad de poner los pies en formatos televisivos de amplia audiencia. Llegar a más públicos por otros medios, además de entrevistas convencionales, e intensificar el uso de redes sociales que hagan frente a la batalla digital de la extrema derecha. No solo en tiempos de campaña electoral. Es fácil constatar que la tensión política, el fango o las mentiras normalizadas del PP y de Vox generan una sensación catastrófica que no se corresponde con la vida diaria de las personas.

La mitad de los jóvenes españoles se informa (o desinforma) a través de las redes, y con amplia dosis de torpeza pican el cebo o caen en la red. Premian el relato de los vividores, de ciertas ofensivas judiciales y de las tesis más cerriles y delirantes. Las manipulaciones, los bulos, el negacionismo y la conspiración. Ese caldo de cultivo borra los mejores datos y algunos lo aprovechan para prosperar y cosechar el apoyo de varones especialmente. Los terrenos ultras dominan esta estrategia mediática de comunicación que es preciso desmontar con mayor firmeza, certeras réplicas, enfoque progresista, soluciones políticas y sociales y atendiendo a los usuarios. O sea, la utilización de esas herramientas digitales con un lenguaje breve, claro y directo.

Si tuvieran la batuta nacional, la ruta de los recortes masivos sería un hecho a imagen y semejanza de Trump y Milei. Sobra lo público en detrimento de los ciudadanos, del estado de bienestar o de la ayuda humanitaria, y vivan los intereses particulares, aquello de «sálvese quien pueda» y la cruzada contra los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Eso es lo que nos hace falta? Evidentemente, siempre será válido evitar los despilfarros de cualquier tipo y gobernar con limpieza, eficacia y sensatez. Todos tienen algún lunar.

Sin embargo, recuerden la caja B, las facturas falsas, el fraude fiscal, el blanqueo y los millones ocultos de la trama Gürtel relacionada con Génova, 13 y el último y actual juicio de esa macrocausa. Veinte acusados reconocen la comisión de varios delitos, entre ellos el líder Correa. Es público y notorio que las derechas mienten y embarran como oposición. Aún tiene el PP más causas vivas, pero da lecciones de honradez al vecino.