Antes de que continúen leyendo quiero dejar claro que no soy fumadora y, desde hace unos años, tampoco bebedora, ya que la copita de vino con las intolerancias alimentarias combinan mal. Por lo tanto, no hay ningún interés sibilino por mi parte a la hora de dar mis argumentos ante el tema del que voy a escribir, más bien, cierto desconcierto. Esa confusión que a uno se le enreda en la conciencia y cuanto más quiere desenrollar la madeja más nudos se forman. ¿Les ha pasado alguna vez? A mí constantemente.

A estas alturas supongo que se habrán enterado de que el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la ley antitabaco, que lo que viene a decir es que solo puedes fumar en tu casa. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho y redicho que lo que quiere es «ganar espacios sin humo y años de vida». ¡Qué bonito!, ¿verdad? Cómo nos cuida García. Y digo yo, si tanto daño provoca el cigarro, ¿por qué no lo prohíben? ¡Ah, claro! Entonces no cobrarían la pasta que recaudan con el impuesto de labores de tabaco. ¡Qué embusteros, carajo! A la ministra le da igual los años que vivamos, ya que si me fumo en mi casa tres cajetillas estoy restándome años calada a calada. Lo que pasa es que queda muy bien. Es una ley fantástica para esta política líquida que se estila tanto. El tabaco mata. Ese eslogan llevamos consumiéndolo desde que aprendimos a leer; sin embargo, ¿cuántos accidentes de tráfico provoca? ¿Cuántas enfermedades mentales pueden ser detonadas por su consumo? ¿Qué cambios en la conducta, volviéndola violenta, se dan tras fumar? ¿Cuántas clínicas de rehabilitación hay específicamente para tratar la adicción al tabaco? ¿Cuántas veces entra en coma una persona por fumar más de un cigarrillo? Ninguna. Esa es la respuesta para todas las preguntas.

En España más del 6 % de la población tiene problemas de alcoholismo

El tabaco al lado del alcohol es el hijo bueno de la sociedad. ¿Se han dado cuenta de en cuántas series fuman los protagonistas? ¿Y en las que beben? Si no lo han hecho, los animo a tomar nota. Beben en todas y de cualquier nacionalidad, ya sea para celebrar, para ahogar las penas o por aburrimiento. En España más del 6 % de la población tiene problemas de alcoholismo. No existen cifras exactas por la complejidad que presenta el trastorno por consumo de alcohol, ya que muchas personas (en especial las mujeres) solo lo hacen en casa e intentan esconder su necesidad de consumir, pero alrededor de tres millones de personas sufren esta enfermedad. En cambio, puedes beber en la vía pública. Te puedes llevar la cervecita a la playa o pasarte la tarde de copas en una terraza. En el supermercado encuentras las botellas baratas y hasta los menores de edad tienen acceso a ellas, ya me dirán de dónde salen las litronas que se beben en los botellones. ¿No les resulta insultante presumir de una ley antitabaco cuando los adolescentes empiezan a beber con catorce años? A mí me parece muy bien que le hagan la guerra al cigarrillo, lo que me parece fariseo es que no se la hagan del todo y más hipócrita me parece aún que pretendan vendernos una sociedad sana y que después el alcohol sea el agua bendita. Pero vamos, quién soy yo para opinar. ¡Salud!