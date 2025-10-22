José Luis Gisbert, pasión y tradición alicantina

Si tuviera que elegir una palabra para definir a José Luis Gisbert (Pepe, para quienes tuvimos la suerte de conocerlo de cerca), sería: pasión.

Conocí a Pepe en mi etapa universitaria, gracias a que coincidí en clase con la que puedo decir, con gran orgullo, que es mi mejor amiga: su hija Elena.

Recuerdo perfectamente la primera vez que entré en su casa. Me imponía respeto. Era una persona seria, entregada por completo a su empresa, La Ibense Gisbert, heredada de dos generaciones anteriores, y tan exigente como comprometido. No admitía un solo fallo en la cadena de producción o en la entrega al cliente. La horchata debía ser perfecta; los helados, elaborados de la forma más artesanal y sabrosa posible; y él siempre pendiente de que cada producto llegara en las mejores condiciones a su destino final.

Aún guardo en la memoria aquella feria de Intergelat en IFA, en la que presentó nada menos que 365 sabores de helado, uno para cada día del año. Ingenio y creatividad no le faltaban, sobre todo cuando el helado era el protagonista.

Cuando llegaba el verano y el calor en primavera, empezaba la alegría: clientes consumiendo sus productos y su Alicante repleta de gente paseando por la calle disfrutando del ambiente de la ciudad.

Esa misma pasión con la que vivía su empresa la trasladaba también a su vida personal.

Siempre lo vi profundamente enamorado de Verónica, su encantadora esposa: una mujer alegre, generosa y que siempre ha estado a su lado. Juntos formaban un equipo inseparable.

Ella lo acompañó en todas sus etapas, apoyándolo tanto en la empresa como en su compromiso con la Cámara de Comercio —donde participó activamente durante varias legislaturas— y, más recientemente, en su etapa como presidente de IFA, donde dejó huella trabajando primero con Esther Guilabert y después con Beatriz Serrano. Pepe siempre daba lo mejor de sí allí donde podía contribuir.

Él también fue un marido atento y cariñoso. Le gustaba compartir tiempo con Verónica, aunque a veces el día fuera justo para verse. Recuerdo con ternura hace unos años, aquellas mañanas en las que yo salía a correr al amanecer y de vuelta a casa me encontraba a Pepe y a Vero por la Rambla andando juntos, de la mano y disfrutando de la conversación. En esos momentos, Pepe apuraba ese hueco de la mañana para acompañar a su mujer a la oficina del Sabadell, donde ella trabajaba, y se deleitaban de ese ratito juntos, antes de separarse durante la jornada laboral. Desde luego una pareja entrañable.

Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar el amor y la admiración que Pepe sentía por sus hijos y su yerno, al que siempre trató como un hijo más—Luisa, Guillermo, Elena y Peyo— y por sus nietos, Guille y María. Siempre quiso enseñarles en casa el valor del esfuerzo, la satisfacción del trabajo bien hecho y la importancia de cuidar lo que uno construye con sus propias manos. Pero sobre todo, les dejó un legado de cariño, de abrazos y de presencia constante.

Descansa en paz, Pepe.

Dejas una familia, amigos y compañeros profundamente tristes, como era de esperar, pero también agradecidos por haber compartido contigo este camino.