Luismi Palao, un portento

Nunca se da el suficiente espacio a la cultura en televisión. Por eso es una alegría descubrir a reporteros especializados en esta área. Es el caso de Luismi Palao, que desde que aterrizó en TVE en 2018 no ha dejado de darnos alegrías en sus piezas en los Telediarios del fin de semana, que siempre son originales y diferentes. Se nota que Palao es un apasionado de lo que hace, que ha encontrado un hueco en donde se mueve como pez en el agua, y por eso contagia al espectador esa felicidad.

Los primeros reportajes que vi firmados por Luismi Palao fueron los que desarrolló en La 2 Noticias. De ahí que sea una alegría reencontrarlo en una nueva sección en Culturas 2, un programa heredero de aquel. Tania Sàrrias lo ha anunciado como un colaborador habitual, lo que nos despierta una curiosidad tremenda, puesto que garantiza creatividad y pasión a partes iguales.

En su debut habló de lo que se sitúa en segundo plano, lo que pasa desapercibido a los ojos de la mayoría. Por ejemplo, el cuadro que se encuentra enfrente de Las Meninas o en la pared opuesta de La Gioconda. Están obligados a pasar desapercibidos para la mayoría. Para ilustrar su participación llevó al plató a Pere Vall, el que durante tantos años fuera crítico de la revista Fotogramas. En su calidad de figurante ha participado en 160 películas, muchas de ellas muy conocidas en la historia del cine español. Ideas como esta ratifican ese sexto sentido que posee nuestro personaje a la hora de abordar sus temas.

Yeclano de pura cepa, Palao confesaba en un semanario de su pueblo que visita la ciudad menos de lo que quisiera, pero que se consideraba un paisano de pura cepa. Y parafraseaba a Chus Lampreave: «Uno puede irse, pero no hacerse».