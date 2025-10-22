Política que cuesta vidas

Vuelven los expertos o políticos de barra de bar empeñados en que los técnicos solo quieren arruinarnos la fiesta con datos y mapas. No nos sobran científicos, aunque parece que predominan los iluminados capaces de ver, de un vistazo rápido o malinterpretando convenientemente, planes como PATRICOVA o PATIVEL. ¿Quién no querría un colegio con vistas a la próxima riada?

El nivel político está en llamar “ideológicos” planes que, por algún motivo sectario, proponen prever inundaciones y proteger lo que queda de costa. Últimamente la palabra “ideología” la utilizan como refugio aquellos que carecen de argumentos o ideas propias.

No entenderé nunca la soberbia de quienes, sin leer una serie hidrológica en su vida, asumen que los riesgos naturales se arreglan con discursos incendiarios o procesiones. Lo postposmoderno, al parecer, es ignorar la ciencia y cruzar los dedos para que la próxima dana tenga la cortesía de apretar y no ahogar, por eso es importante aumentar las inversiones en actos litúrgicos.

No se nos olvida la última dana en Valencia con 230 personas fallecidas. No son cifras, son vidas. No hace ni un año y ya se vuelve a frivolizar con el territorio como si nada. Es irónico que la Generalitat decidiera establecer en Elche la Agencia Valenciana de Protección del Territorio y que ahora su actual alcalde la ponga en evidencia.

El riesgo de inundaciones y el deterioro del litoral valenciano no son caprichos de técnicos, sino hechos demostrados. PATRICOVA y PATIVEL no son obstáculos al progreso, sino salvavidas. Cada euro invertido en prevención son cuatro en ahorro en reparaciones. Por no hablar de los daños personales. Además son el resultado de décadas de trabajo para ordenar un territorio que muchos prefieren seguir maltratando. Tratar de deslegitimarlos no es valentía política, es irresponsabilidad mayúscula.

Ignorar la prevención en nombre del oportunismo es abrir la puerta a nuevas tragedias. Y lo más grave no es solo el error: es la falta de autocrítica. Están los que callan, los que niegan y los que miran hacia otro lado mientras el territorio se deshace. Lo importante es aparentar, en vídeo o en titulares.

Calificar estos planes de “políticos” es casi un ejercicio de arte performativo equiparable a quemarse a lo bonzo en una gasolinera. Porque lo verdaderamente político, en el peor sentido, es cancelar la técnica para alimentar la inmediatez. Es seguir actuando como si el territorio fuera infinito y las consecuencias, siempre ajenas.

La irresponsabilidad de quienes están en el poder, por cálculo o desidia, ponen en riesgo vidas, hogares y recursos públicos es intolerable. Y lo será más aún si después fingen sorpresa cuando todo se desborde o que la solución la debía poner otro, sea el Estado o la Virgen. Aquí, ya hemos visto que cuando el agua llega, sobran las excusas. Lo que hace falta, desde hace tiempo, es respeto por los técnicos, por el territorio y, sobre todo, por la gente. Y un poco menos de soberbia institucional.