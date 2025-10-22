La sanidad pública necesita de una urgente mejora

Las noticias de que en Andalucía más de 2.000 mujeres que habían participado en el programa de cribado del cáncer de mama no recibieron el informe sobre el resultado de los mismos, lo que ha supuesto en muchos casos el agravamiento de su enfermedad e, incluso, en otros su fallecimiento por no haberse detectado a tiempo y haber iniciado su tratamiento con la suficiente antelación ha supuesto descubrir un enorme escándalo, con gravísima afección a las mujeres, en la comunidad andaluza y, de rebote, ha permitido descubrir que, por desgracia, situaciones parecidas también se están dando en otras comunidades autónomas.

Lamentablemente, hechos tan graves aparecen como consecuencia de una política que, desde determinados responsables políticos, se viene aplicando con una clara dejación en sus obligaciones de defender una sanidad pública y de calidad para todos y todas. No es algo nuevo, hace años que este pilar fundamental del estado de bienestar lo viene sufriendo, pero también es cierto que, desde que el PP y Vox han entrado en las administraciones, las políticas de privatizaciones, y no sólo en la sanidad, se han multiplicado.

En esa dinámica de favorecer al sector privado sanitario, en la que tantas «puertas giratorias» existen, una cuestión básica es degradar al sistema público de salud. Se le van reduciendo los presupuestos, se regatea la construcción de nuevas instalaciones, se dificulta la contratación de personal llegando a no sustituir ni siquiera las bajas por enfermedad, vacaciones, etc. Como resultado inmediato, la atención sanitaria se resiente negativamente, las listas de espera crecen, los fallos en la gestión (como los citados cribados) se multiplican y la desazón y desesperación en la población se dispara ante una preocupación lógica de su salud que no está siendo atendida correctamente. No es que la sanidad pública no funcione, es que están trabajando para que no funcione. Le retiran recursos y favorecen su degradación. Y ahí aparece el sector privado ofreciendo soluciones, previo pago lógicamente, para ser atendido correctamente. Esta política, así resumida, es la que se está implantando, a pasos acelerados, y con la complicidad activa de los poderes públicos, especialmente en aquellas administraciones en las que la derecha y extrema derecha gobiernan.

Por eso lo de Andalucía no es un caso aislado, por desgracia. A raíz de dichas informaciones ha trascendido la situación en el País Valenciano, que también se encuentra afectado por la misma situación. Especialmente desde que Mazón, más pendiente de otros asuntos inconfesables, gobierna (por decir algo) la Generalitat.

Según datos oficiales del Comité Económico y Social (CES) de la Comunidad Valenciana, recientemente publicado, en el año 2024 se han realizado 223.414 cribados de cáncer de mama, dato que es inferior al de 2023, cuando fueron 235.706. O sea, que en 2024, con más población en la Comunidad, se hacen más de 12.000 cribados menos que en 2023. Peor, casi imposible. Y, además, y como este mismo diario ha publicado, 90.217 mujeres, de ellas 20.980 en la provincia de Alicante, no llegaron a ser citadas para la prueba por la Conselleria de Sanitat. De Elx, según datos facilitados por el PSOE, podrían ser más de 4.000 las afectadas.

Para responder a esta situación, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, gran defensor de la gestión privada, como ha demostrado, junto a Pablo Ruz, con el tema del Hospital del Vinalopó, le ha echado la culpa al Botànic. Ya se sabe que el PP nunca tiene culpa de nada, pero que después de más dos años en el Consell la culpa de todo la sigan teniendo los que ya no están es duro oírlo por tamaña falsedad.

El propio informe del CES reconoce que, en el tema de las listas de espera sanitarias, las de una primera consulta han disminuido un 4,06% respecto a 2023, aunque aun así había casi 300.000 personas en ella, pero las listas de espera quirúrgicas habían aumentado un 13,70%. Mal va la cosa.

También llama la atención que, en el tema del cribado para detectar el cáncer de colon, la respuesta ciudadana sea tan floja. La conselleria debería incentivar mucho más la participación para detectarlo ya que está aumentado mucho, y sería deseable que la misma se extendiera hasta los 74 años, igual que el de mama, desde los 69 actuales. Es llamativo, y desolador, que de 668.237 invitaciones cursadas a ambos sexos tan sólo hayan participado en el mismo 300.137, menos de la mitad.

También este informe nos recuerda la deficiente situación en la que Elx se encuentra en muchos de estos aspectos. En profesionales de Medicina Comunitaria y Familiar, en Atención Primaria, en el Hospital General hay 107 para una población de 145.816 personas y, en el Vinalopó, 79 para 132.780, lo que supone una ratio de 1.363 tarjetas SIP para el primero y de 1.681 en el segundo (la más alta del País Valencià), cuando la media comunitaria está en 1.346. En Enfermería, los datos son: Hospital General, con 125 profesionales para atender 170.136 personas y el Vinalopó con 61 para 155.454. Las ratios aquí son muy preocupantes: 1.361 tarjetas SIP en el primer caso y 2.548 en el segundo, cuando la media del País Valencià es de 1.346. El Vinalopó tiene casi el doble.

La situación sanitaria general y, en particular, la de Elx debería motivar al Ayuntamiento a otras políticas en el tema. Anteponer la defensa de los intereses privados de la concesionaria privada del Hospital del Vinalopó a su rescate público, como ha hecho el PP, no tiene explicación y no es lo que a la ciudadanía le interesaba. Y se debe exigir mayor celeridad en la dotación en barrios y pedanías de recursos, tanto materiales como personales, a la conselleria para que la atención sanitaria sea mejor que la actual. Y hacer política adecuada y no tan sectaria como la que demuestra su preocupación por prohibir el nombre de Ernest Lluch en el centro de salud en Travalón.