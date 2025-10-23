Opinión
Affengruber como medida para el proyecto de Bragarnik
El Elche no se ha encontrado, en su historia reciente, con un jugador de la proyección a la que apunta Affengruber. Un central joven, todavía con proyección y que, si la temporada sale redonda, tanto a nivel individual como colectivo, puede disparar su cotización el próximo mes de junio.
Ya habrá ofertas en enero por él, pero una vez atado hasta 2027 venderlo entonces apunta a decisión contrapoducente. Otra cosa será el verano. Ahí, si todo transcurre según lo esperado, el austriaco puede servir como medida para descubrir el siguiente paso en este proyecto del Elche de Christian Bragarnik. Entonces, el club ilicitano debería tener la obra del estadio Manuel Martínez Valero adelantada y la de la Ciudad Deportiva iniciada. Y, al menos, a un futbolista de muchísimo valor.
Bragarnik deberá entonces decidir. Y se le verá, por primera vez, en la mesa de los grandes para negociar. En la Premier League, el Affengruber que todos contemplamos en agosto de 2026 podría costar perfectamente 30 millones de euros. Suena más a locura de lo que realmente es. Otra cuestión sería el mercado español, menos inflado.
En los próximos meses el objetivo del Elche debería ser seguir embelesando a su káiser. Incluso conseguir otra renovación, con mejora salarial y de cláusula. Obviamente, no será sencillo porque el número de candidatos a comprarlo irá en aumento. El «plan Bragarnik» afronta meses decisivos. Con Affengruber como medida de ambición: gran venta, traspaso aceptable o, quién sabe, continuidad.
