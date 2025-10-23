Trapalleiro Dolón

Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja / AXEL ALVAREZ

En la recientemente exitosa serie “Animal”, un soberbio Luis Zahera recurre de manera casi compulsiva a la palabra “trapalleiro”. Este vocablo, tomado del gallego, se emplea para calificar a alguien especialmente chapucero, mentiroso o que tiende a hacer las cosas de mala manera. Y el azar, tan caprichoso como certero, ha querido que la repercusión de la serie coincida con una racha judicial bastante “animal” para Eduardo Dolón.

Acabamos de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha revocado la jubilación forzosa de la secretaria del Ayuntamiento de Torrevieja. Fueron Dolón y la concejal María José Ruiz quienes denegaron la solicitud de la funcionaria para continuar en su puesto. Según la afectada, aquella decisión respondía únicamente a una represalia política.

Así, el TSJ no ha encontrado justificación alguna para la denegación y ordena la readmisión de Pilar Vellisca, a quien conviene felicitar no sólo por esta victoria judicial, sino por toda una trayectoria profesional ejemplar en el Ayuntamiento, pese a los intentos de Dolón por empañar su etapa final.

Pocos días antes, el mismo tribunal daba también la razón al PSOE de Torrevieja y a la concejal Carolina Ponce, al anular la decisión de Dolón de impedir el acceso a un expediente municipal relacionado con las posibles irregularidades —incluso potencialmente ilegales— de una de sus colaboradoras. Supuestamente, dicha asesora se habría hecho pasar por trabajadora social de la concejalía de Bienestar Social. Pese a la gravedad de los hechos, el PP no ha mostrado el más mínimo interés en esclarecer lo ocurrido. Y cuando la concejal Ponce pidió explicaciones, Dolón hizo todo lo posible por impedir que la verdad saliera a la luz.

Si a todo ello añadimos la reciente condena de quien fuera su mano derecha, Gómez Candel, no es difícil calificar como “trapalleiro” a Eduardo Dolón. Lo triste es que sus maniobras para apartar a quienes le molestan y para esconder la verdad a la ciudadanía de Torrevieja recuerdan a las interpretaciones de Luis Zahera, pero no precisamente a la de un veterinario con mala leche.

Gabriel Estañ es miembro del comité nacional del PSPV-PSOE