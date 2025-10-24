El campo y la ciudad: el sueño de una fiesta compartida

En el otoño de 1991, la Concejalía de Cultura asumió también la responsabilidad de Fiestas con una clara misión: tender puentes entre la ciudad y sus pedanías. Aquella etapa coincidió con la eclosión de una nueva organización rural –la Unió de Festers del Camp d’Elx (Ufece)– fundada ese mismo año para coordinar y dar voz propia a las celebraciones de las partidas. Desde el primer momento, la concejalía se propuso integrar esas fiestas del «campo de Elche» con las de la ciudad histórica. Era como encender una luz compartida: las festividades ilicitanas, ricas en siglos de tradición, debían brillar unidas por igual en casco urbano y pedanías. No tenía sentido que en las fiestas mayores del municipio no estuvieran presentes, en activo, junto a la Gestora de Festejos Populares, las comisiones rurales. El compromiso natural fue que todos tuvieran la oportunidad de participar sin exclusiones.

Las reticencias eran muchas. Miembros de la Gestora se oponían pensando que perderían protagonismo. Como siempre, las miserias eran difíciles de controlar. Sin embargo, después de mucho hablar y razonar, a comienzos de 1992 se sentaron las bases de aquella integración. Las reinas y damas del Camp d’Elx participarían como las de la ciudad en la elección de la Reina Mayor de las Fiestas. La puesta en marcha de las convivencias –encuentros conjuntos donde un jurado independiente realizaba la elección de la Reina y Damas– fue un hito que marcó el inicio de un camino compartido. Las jóvenes representantes del Camp d’Elx desfilaban hombro con hombro con las de la ciudad, rompiendo años de separación ilógica.

En paralelo, la concejalía impulsó la armonización de los trajes típicos ilicitanos: se consensuaron vestidos comunes para la Reina y sus damas, una señal de unidad que resaltaba la voluntad de compartir un solo ritual festero. Bajo aquel impulso renovador, comenzaron a surgir actos inclusivos que reforzaron los lazos entre ciudad y pedanías.

Pese a estos logros iniciales, no faltaron tensiones. Muchos festeros de las pedanías aún recordaban el malestar histórico por su escasa visibilidad en las fiestas grandes de Elche. La Ufece fue en sí misma una respuesta a ese sentimiento: nació con la función de coordinar las fiestas en las pedanías y mantener vivas las tradiciones rurales. Por su parte, la Gestora mostró cierta cautela. Durante la primera mitad de los 90 hubo negociaciones complejas sobre detalles como la participación de las reinas rurales en la Ofrenda de Flores o la organización compartida de actos protocolarios. Algunos directivos temían perder protagonismo; mientras tanto, las comisiones rurales exigían igualdad de trato y, en ocasiones, desconfiaban de las intenciones de la Gestora. La concejalía se convirtió entonces en interlocutora neutral, reuniéndose por separado con todos para limar asperezas. Su lema podía resumirse en una frase recogida en la prensa: «Una fiesta única para todo Elche».

El cambio de presidencia en la Gestora –con Antonio Quesada asumiendo el cargo en 1992– ayudó a romper ciertas barreras. Quesada compartía el espíritu de colaboración municipal y promovió la participación de todas las comisiones en actos clave de la ciudad. De hecho, su paso por la Gestora coincidió con un fuerte impulso desde el Ayuntamiento: se realizó un estudio riguroso sobre los trajes históricos para reemplazar aquellos vestidos blancos de gasa que durante años portaban las elegidas y que recordaban más a comuniones que a un ritual festero. Así se crearon trajes unificados para Reinas y Damas de todos los distritos, incluidas las pedanías.

El balance de aquellos años arrojó un modelo de cooperación que respetaba autonomías. Gracias al consenso alcanzado en 1992-1993, la elección de Reinas y Damas pasó a realizarse de forma conjunta entre la Gestora de la ciudad y la Ufece. Las pedanías se incorporaron plenamente a la corte de honor festera de Elche, algo que pocos hubieran imaginado unos años antes. Con el tiempo, las comisiones rurales participaron habitualmente en desfiles, charangas, procesiones y en la propia Ofrenda de Flores, compartiendo cartel con las de los barrios urbanos. De este modo, el Ayuntamiento asumió un modelo de dos organismos –la Federación Gestora y la Ufece– trabajando de la mano para preparar un programa unificado, pero cada cual conservando su identidad.

No obstante, en 1999 comenzaron a producirse cambios discutidos. El nuevo presidente de la Gestora, con la complicidad –consciente o apática– de la nueva concejala de Fiestas, introdujo modificaciones que alteraron la esencia de los símbolos. Así ocurrió con los vestidos de reinas y damas: se decidió colocar bajo las faldas un can-can que, a imitación de otras poblaciones, otorgaba más vuelo y movimiento. La prenda transformaba radicalmente la estética sobria y tradicional que había distinguido siempre la indumentaria ilicitana. En aquellos años también se planteó una propuesta original: que la Reina de las Fiestas se llamara «Dama de Elche», vinculando la figura más universal del municipio con su celebración popular. La idea no prosperó. Para ciertos festeros, la cultura y la tradición no eran objeto de reflexión, sino un adorno prescindible frente al boato y la exhibición.

A tres décadas de distancia, pueden verse con nitidez los frutos parciales de aquella mediación. Las pedanías lograron finalmente tener voz y presencia en las fiestas mayores de Elche –aunque no siempre sin fricciones– y el festejo patronal se enriqueció al incorporar lo mejor de lo urbano y lo rural. Un episodio reciente lo ilustra: en 2024 la Ufece anunció que no participaría nuevamente en la Ofrenda de Flores, evidenciando que el malestar entre ambos colectivos aún no se ha extinguido.

Y, sin embargo, la senda impulsada por la concejalía en los noventa sentó las bases de un equilibrio negociado: mientras la Gestora conserva el liderazgo central, el Camp d’Elx cuenta con un espacio propio en el calendario festivo. La síntesis resultante es hoy palpable cada agosto: una celebración plural que mezcla reinas y damas de ciudad y pedanías, una sola Virgen homenajeada por todos, y comparsas llegadas de cualquier rincón del municipio desfilando bajo los mismos fuegos artificiales.

La paz festera que en gran parte disfruta Elche –aunque imperfecta y frágil– lleva la huella de aquellas gestiones de mediación y diálogo. Y en la memoria de la ciudad, más allá de polémicas y desencuentros, quedó grabado aquel tiempo en que una concejalía soñó con una fiesta plural y compartida, y trabajó sin descanso para que el campo y la ciudad pudieran celebrarse juntos, bajo el mismo cielo iluminado por la palmera de la Virgen y la Mare de Déu de l’Assumpció. Sigamos así.