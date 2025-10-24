Las guerras internas de Trump

Obama gana una batalla después de dejar la presidencia. Los congresistas demócratas se han negado a votar la ley bella y hermosa de Trump (OBBA). Una ley que incluye todas las propuestas reaccionarias de los republicanos y el presupuesto Federal para el próximo año. Los congresistas demócratas se han plantado y los republicanos han sido incapaces de sacar adelante la ley. El resultado es que la situación actual es de un cierre del gobierno norteamericano.

El cierre del gobierno federal no ocurría desde el último mandato de Donald Trump, cuando durante casi dos meses el gobierno federal estuvo sin presupuestos. En estas ocasiones los funcionarios, salvo las Fuerzas Armadas y de Seguridad, se quedan sin cobrar. Algunos trabajos de la administración se paralizan y mientras dure el cierre los funcionarios no cobran. Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado, Jeffries y Schumer, han preferido el cierre a aprobar unos presupuestos que desmontaban el ya pobre sistema sanitario norteamericano. El sistema sanitario público se integra desde hace muchos años por dos tipos de seguros médicos: el Medicaid y el Medicare. Medicare es para personas de 65 años o más, o personas más jóvenes con ciertas discapacidades o enfermedades. Medicaid es para personas y familias de bajos ingresos, dirigido fundamentalmente a facilitar asistencia médica y farmacológica a las personas mayores. Desde el año 2010 cuentan además con la Ley de Atención Médica Asequible, el Obamacare, Su objetivo principal es hacer la atención médica más accesible, ofreciendo subsidios para ayudar a las personas a pagar las primas de seguro, prohibiendo a las aseguradoras negar cobertura porque el asegurado padezca alguna dolencia anterior y garantizando que todos los planes cubran servicios esenciales. El Obamacare es una obsesión para Donald Trump, tanto como el propio Obama, pero paradójicamente la mayoría de los beneficiarios de la Ley de Atención Médica están en Estados mayoritariamente republicanos por eso hay parlamentarios del partido de Trump que no ven con buenos ojos eliminar los créditos para la atención sanitaria. Y por eso mismo, los demócratas se han negado a apoyar la ley si no se renuevan los créditos para el seguro sanitario, que terminan este año. Según distintas estimaciones, no renovar los créditos para la Ley de Atención Médica Asequible afectaría a entre 20 y 30 millones de norteamericanos que se quedarían sin atención sanitaria o verían cómo se duplican las primas de los seguros sanitarios. Trump intenta culpar a los demócratas del cierre gubernamental, pero puede perder la mayoría en ambas cámaras porque las elecciones son el año que viene, al Congreso y al Senado, que se renuevan parcialmente.

“No Kings” traducido “Sin Reyes” es el grito de guerra que ha sacado a decenas de millones de norteamericanos a las calles en cientos de ciudades el pasado sábado. Fue la consigna durante la Guerra de la Independencia frente a la monarquía inglesa que pretendía mantener su poder absoluto, especialmente en las colonias norteamericanas. Para los estadounidenses, los reyes detentaban poderes autoritarios y por eso lo equiparan con el actual presidente. Donald Trump ha sacado la Guardia Nacional a las calles especialmente en las ciudades de gobierno demócrata, como Washington, Chicago y Los Ángeles, teóricamente para mantener el orden, y lo que está haciendo es reforzar la persecución a los inmigrantes -en especial a los que no son blancos, protestantes o de origen británico- con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, siglas en inglés), y utilizando a los reservistas del ejército -la Guardia Nacional-, contra los ciudadanos estadounidenses.

El acoso a las universidades para que limiten el acceso a las minorías o limitar la libertad de cátedra ha pinchado en hueso con dos de las más prestigiosas: Harvard y el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts). Con alguna cadena de televisión como la CBS. Ha amenazado a diversos despachos de abogados, aunque no todos han transigido con sus exigencias y ha utilizado al Ministerio de Justicia para perseguir a sus enemigos políticos. Ha reunido a ochocientos generales de su ejército en todo el mundo para darles un mitin. Varios tribunales federales han sentenciado en contra de sus actuaciones con los inmigrantes, pero persiste hasta llegar al Supremo, que teóricamente domina por seis a tres. En suma, está forzando el poder presidencial para acumular poderes y romper el equilibrio entre las distintas instancias constitucionales. El cierre del gobierno en defensa del sistema sanitario, el movimiento “No Kings” y su ego autoritario pueden desembocar en la pérdida de las mayorías parlamentarias republicanas. No habrá Nobel fuera, ni paz dentro.