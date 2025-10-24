El poeta Miguel Hernández Gilabert emparentado con Orihuela y Elx

Sus apellidos: el Hernández procede de Orihuela y el Gilabert tiene su origen en Elx. Durante meses el genealogista crevillentino Francisco Belmonte Más ha efectuado un trabajo de investigación en registros civiles y parroquiales y fruto de ello es un extenso árbol genealógico del que hacemos un pequeño resumen, el primero y el más importante en la biografía hernandiana. Hemos trabajado en equipo y hemos llegado a interesantes conclusiones.

I. Apellido paterno Hernández:

El registro de los antepasados Hernández más antiguo es de 1600. Octavos abuelos, los oriolanos Sebastián Hernández (1600) y Andrea Plaza (1605). Séptimos abuelos, Dionisio Hernández Plaza (1635?), y Ángela Sánchez Rodríguez (1650?/1702), hija de Jusepe Sánchez (1622?) y Ángela Rodríguez (1625?). Sextos abuelos: Francisco Juseph Juan Antonio Hernández Sanchez (Orihuela, 1677/ Redován, 1759) y Mariana Rafaela Saballos Bueltas (Orihuela, 1685 / Redován, 1742), hija de Ignacio Saballos de Sotensa (Valencia, 1647) y María Boltas Huertas (Xàtiva, 1650). Quintos abuelos: Vicente Domingo Manuel Hernández Saballos (Orihuela, 1711/ Redován, 1807) y Josephina María Agustina Rosa Medina Peralta (Redován, 1718/1800), hija de Gaspar Medina (Redován: 1685?/1752) y Margarita Peralta (Redován: 1688?/1759); aquí nace el apodo de Visenterre. Cuartos abuelos paternos, tras tatarabuelo: Francisco Vicente Miguel Hernández Medina (Redován: 1758/1821) y Jesualda Rocamora Pérez (La Granja, 1756/ Redován, 1837) hija de Joseph Rocamora (1725?) y de Francisca María Pérez (1727?). El tatarabuelo Vicente Ramón Hernández Rocamora (Redován: 1792/1853) se casa (01/10/1810) con su sobrina segunda Manuela Vilella Selva (Redován: 1792/1882) hija de Diego Vilella Murcia (Redován: 1763/1842) y de Manuela Seva Hernández ( Redován: 1775/1859) prima hermana del esposo de su hija. Bisabuelos: Francisco Antonio Vicente Hernández Vilella ( Redován, 1811) e Ynés Escudero Melgar (Redován, 1812), hija de Miguel Manuel Cristóbal Escudero Pacheco (Redován, 1775) y de María Teresa Melgares Sans (Redován 1784). Abuelos: Vicente Manuel José Hernández Escudero ( Redován: 1834/1886) y Vicenta Sánchez Paredes (Orihuela, 1839) hija de José Sánchez Pacheco (La Granja, 1793) y de Josefa Paredes Sánchez ( Orihuela, 1799/ Redován, 1882).

II. Apellido materno Gilabert:

El registro de los antepasados Gilabert más antiguo es de 1635. Séptimos abuelos: Matheo Gilabert (1635?) y Jusepa Marín (1640) viven en Elx. Sextos abuelos: Vitorino Gilabert Marín ( Elx, 1670?) y Margarita Quiles Navarro (Elx, 1673?), hija de Antonio Quiles (1638?) y Isabel Navarro (1645?). Quintos abuelos: Vitorino Thomas Jusepe Guilabert Quiles (Orihuela, 1703) y Joaquina Orgilés Ventosa (Orihuela,1717?), hija de Juan Ponciano Antonio Orgilés Vilató (Orihuela, 1688) y Josepfa Ventosa Bernábé (Orihuela,1690), se ha producido un cambio en el primer apellido, Gilabert se inscribe en el registro como Guilabert. Cuartos abuelos: Ignacio Joseph Manuel Juan Antonio Guilabert Orgilés (Orihuela, 1742) y Francisca Antonio María García Chicano (Orihuela, 1749), hija de Francisco García Vivancos (Orihuela, 1730) y Angela María Josepfa Antonia Chicano Martínez (Orihuela, 1733). Tatarabuelos : Antonio Josef Manuel Guilabert García (Orihuela, 1771) y Vicenta Antonia Guillón Rodrigo (Orihuela, 1772), hija de Miguel Julián Guillón Serrano ( Orihuela, 1749) y Pascuala Rodrigo Rausell (Valencia 1750/ Orihuela 1824). Bisabuelos: Mariano del Carmen Antonio Vicente Joaquín Miguel Guilabert Guillón (Orihuela, 1809) y Antonia Catalina Rosa Berná Tomás (Catral, 1808) hija de Manuel Mariano Pedro Joseph Berná Chero (Catral, 1769) y Antonia Josepha Beatriz Thomas Menargues (Catral, 1768). Abuelos son Antonio Gilabert Berna (Orihuela, 1834) y Josefa Giner López (Orihuela, 1842) hija de Josef Ramón Lorenzo Martín Giner López (Orihuela: 1802/1870) y María Josefa López Roca (Callosa, 1803 / Orihuela, 1846); se recupera el apellido Gilabert. El padre de Miguel fue Miguel Rafael Ramón Hernández Sánchez (Redován, 24-10-1878/ Orihuela, 26-02-1952), viudo de Dolores Gil Arronis, se casa (08-01-1906) con Francisca Javiera Concepción Dámasa Gilabert Giner (Orihuela: 1879/16-12-1943). Los padres del poeta tuvieron siete hijos: Vicente (Orihuela: 06-10-1906/ 01-10-1979), Elvira (Orihuela, 1908/ Benimaclet, 1996), Miguel (Orihuela, 30-10-1910/ Alacant, 28-03-1942), tres fallecidas con pocos años: Concepción (1912), Josefina (1914)y María Monserrate (1915); y Encarnación (Orihuela, 14-05-1917/ Sant Vicent, 28-08-1993).

El literato se casa (boda civil en Orihuela, 09-03-1937 y boda religiosa el 04-03-1942) con Josefina Manresa Marhuenda (Quesada, 02-01-1916/ Elx, 18-02-1987); hija de Manuel Manresa Pàmies y de Josefa Marhuenda Martínez.

III. Los apellidos más importantes:

Ciudades originarias de los apellidos de los parientes Hernández:

-Orihuela: Plaza, Sánchez, Rodríguez, Villella, Sanz, García, Albero, Soriano, Llorent en 1628 y 1676 cambia a Lorente, Olivares, Ferrer, Seva, Aznar, Maciá, Murcia, Martínez, Ramón, Escorchá. Pastor, Torres, Bravo, Paredes, Rodríguez, Torres.

- Valencia: Saballos Sotensa.

-Xàtiva: Boltas (Vueltas), Huertas.

-Redován: Medina, Peralta, Ximénez, Escudero, Ximénez, Melgares (Melgar), Murcia, Seva, Vilella, Martínez, Bravo,

Almoradí: Ferrer, Pérez, Pacheco, García, Torregrosa, Paredes,

-Granja: Pérez, Rocamora, Sánchez y Pacheco.

-Novelda: López, Beneit, Ayala y Domenech.

-Benicarló: Llopis, Alemañ.

-Cox: Pacheco, Arronis, Ramón.

Ciudades originarias de los apellidos de los parientes Gilabert:

-Elche: Gilabert cambio a Guilabert, en 1635 y después de nuevo a Gilabert, en 1834; Quiles, Navarro, Marín, Almella (Almela), Serrano.

-Orihuela, se emparentan desde 1610: Giner, Batiste, Tremiño, Abril, Rodríguez, Risueño, Sánchez, Serna, Lorente, Huesca, Chicano, Muñoz, Vivancos, García, Martínez, Ventosa, Bernabé, Vilató, Peregrí (Pelegrin), López, Morales, Trives, Aledo.

-Albatera: Bernad (Berná), Martínez, Rael, Navarro; Catral: Rodriguez, Menargues, Chep, Orts, Paredes, Chero, Roca, Cabezuelo, Pérez; Callosa: López, Canales, Iñigo, Ruiz, Martínez ; Génova: Guillonés (Guillón), Chanqueta; Valencia: Rodrigo y Rausell; Cox: Chero y Cabezuelo; Crevillent: González, Martínez, Pomares; y Murcia: Serrano, Reyes.

IV. Notas interesantes que deducimos del árbol genealógico

Tiene un familiar dominico que reside en Redován y posiblemente los Hernández entran en contacto con esta ciudad para administrar las tierras propiedades de los frailes y para realizar negocios vinculados a los animales por lo que los Hernández mezclan sus apellidos con los de Redován a través de los matrimonios. Aparece el primer Vicente que crea el tótem de los Vicenterres. Es una familia que no suele cruzarse. Es muy interesante la dispersión geográfica de los orígenes de los apellidos que se emparentan con los Hernández, pero los noviazgos y matrimonios se realizan mayoritariamente entre residentes de Orihuela o de Redován. Los Hernández viven en Orihuela desde 1600 hasta 1734 que se trasladan a Redován y vuelven a Orihuela en 1903. Están emparentados con alcaldes oriolanos: Escudero, Lorente y Medina. Es una familia poco sedentaria: Jornaleros, comerciantes, artesanos, tratantes, chalanes, marchantes, corredores... Algunos miembros fueron personas de confianza de las clases pudientes, y como ejemplo tenemos quienes fueron apadrinados en el bautizo por el Marqués de Rafal. En algún periodo los Hernández tuvieron un buen nivel económico, testaron y tuvieron albaceas. Fueron enterrados en la catedral y en el Colegio de Santo Domingo, con funerales de cinco clérigos y el pago de decenas de misas funerarias. En los registros se observa el desplazamiento del catalán por el castellano por la prohibición borbónica y la llegada de trabajadores a Orihuela, debido a la gran mortandad por la gripe y las epidemias. En esa familia, debido a sus profesiones, hay un nivel cultural, vocabulario y dominio lingüístico superior al de los asalariados de la huerta y a los trabajadores oriolanos, teniendo un nivel más alto en la comunicación oral. Y por ello Miguel ha recibido un paquete cultural superior a sus vecinos de la calle Arriba y de la huerta y creemos que ese nivel de lenguaje familiar, que es un caldo de cultivo de términos que ha influido entre otros factores en su construcción literaria.