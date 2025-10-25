La campaña perpetua de Barcala

Resulta cada vez más complicado entender, en su justa medida, la actualidad municipal de Alicante y contar con la necesaria perspectiva ante la avalancha de noticias contradictorias que se generan. Posiblemente por ello nuestro alcalde, Luis Barcala, tan aficionado últimamente a viajar por Asia, parezca situarse muy lejos de nuestras calles y de la realidad que cada día pisamos los vecinos en esta maltratada capital.

Es así como el discurso y los anuncios realizados por Barcala en el último pleno de Debate sobre el Estado de la Ciudad tienen más que entenderse como una huida hacia delante de alguien alejado del suelo de su ciudad, de espaldas a las necesidades, problemas y demandas sentidas por los alicantinos, en algunos casos desde hace años y de manera extendida.

No es de extrañar que pocos días después, y tras volver de su viaje a China, el alcalde se encontrara con una concentración de cerca de un millar de personas mayores en la misma plaza consistorial, protestando contra la mala gestión del Ayuntamiento en el fallido inicio del curso en los centros municipales que los deja sin talleres a estas alturas del año. Un baño de realidad que Barcala trató de apagar con el anuncio de la creación de una jefatura de servicio y la petición de que no hubiera más movilizaciones en un mes. Pero el humo oculta mal la ineficacia.

Los mayores de Alicante plantan cara al parón de los talleres municipales / C. Suena

El problema es que, para Barcala, los ciudadanos somos simples votantes mientras que la ciudad es un programa electoral construido a base de ofertas futuras imprecisas en una campaña perpetua. Todo ello abre una brecha cada vez mayor con una ciudad en caída libre que vive un profundo proceso de degradación social y urbana, visible en sus barrios, que se traduce en una notable pérdida en su calidad de vida a través de un abandono y desidia generalizados. No hay un espacio de la gestión municipal, una calle, un parque, una plaza, un edificio municipal, un barrio o un servicio que no sufra esta indolencia, algo que forma parte de las conversaciones de los vecinos a un lado y otro de Alicante. Salvo, eso sí, para las personas cercanas al gobierno municipal y a sus intereses económicos y políticos.

Ya no se trata, únicamente, de que la ciudad esté sucia, maloliente y repleta de mugre. Conozco a una persona que presentó por registro de entrada una simple consulta a Urbanismo sobre la posible edificación de una parcela y lleva más de dos años esperando respuesta. Hay vecinos que han comunicado graves desperfectos en edificios municipales hace años que siguen sin arreglarse, importantes daños en parques que con el paso de los años se han convertido en escombros, vallas arrancadas desde no se sabe cuándo en sitios peligrosos que se mantienen sin arreglarse, carteles de señalización municipal tan oxidados que da miedo acercarse, juegos infantiles descuidados a pleno sol que en buena parte del año no se pueden utilizar durante gran parte del día, zonas verdes que hace años dejaron de tener ese tono para ser marrones, calles con tanta mugre que la acera hace años que es de color negro maloliente, arquetas y registros municipales abandonados y cochambrosos desde tiempos inmemoriales, árboles que no han visto una poda en su vida mientras sus ramas caen sobre bancos y paseos, y a la vez, cientos de alcorques de árboles vacíos desde hace años por toda la ciudad.

Pilar Cortés

Por no hablar de subvenciones de la UE, del Estado y de la Comunidad Valenciana que se tienen que devolver por no ejecutarlas en programas esenciales como vivienda, jóvenes, servicios sociales, infancia, ayudas básicas o becas de comedor; de edificios e infraestructuras municipales sumidas en el abandono y el deterioro desde hace décadas; de proyectos anunciados una y otra vez desde hace lustros que nunca se llevan a cabo; de bienes culturales e históricos convertidos en pura ruina; de órganos de participación ciudadana anulados y sin convocarse desde que Barcala es alcalde; de barrios enteros sin equipamientos esenciales; de accesos a la autovía colapsados cada mañana; de abuelos que llevan meses esperando ascensores en edificios municipales o centros de estancias diurnas con actividades esenciales para mayores que han sido cerrados teniendo a estas personas en sus casas. Hablamos de las cosas fundamentales que determinan la vida de la gente en la ciudad en la que viven.

Ante este panorama, los anuncios de Barcala en el pleno del Estado de la Ciudad de construir grandes equipamientos deportivos tienen que entenderse como cortinas de humo para no hacer frente a los graves problemas y necesidades urgentes que tiene Alicante, mediante promesas a años vista con el denominador común de ser importantes operaciones urbanísticas, aunque ya nos han asegurado desde el gobierno municipal que se harán "respetando la legalidad". Cuando el deporte de base está abandonado y numerosos equipamientos de barrios presentan gravísimas carencias, anunciar macroproyectos deportivos que tardarían años en ver la luz es una manera de eludir las responsabilidades sobre el presente que tiene Barcala como alcalde y que está desatendiendo. Esta es la clave de esos anuncios publicitarios. Mientras, nada se sabe del prometido pabellón en Tómbola, por ejemplo, cuyas obras llevan medio año adjudicadas.

Si a todo ello añadimos, además, la deriva reaccionaria que atraviesa Alicante como consecuencia de los acuerdos de gobierno entre PP y Vox, retrocediendo en aspectos fundamentales para la convivencia y amparando chiringuitos dogmáticos disfuncionales, tenemos una ciudad de espaldas a los avances y a la modernización que necesitamos.