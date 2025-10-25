Algo no funciona bien en el planeta Tierra

- ¿Conoces la historia de Larry Ellison, Pa?

-Pues así… a bote pronto…

-Se trata de un humano que un buen día amaneció con una fortuna valorada en 292.000 millones de dólares. Pero a las pocas horas, la compañía que él fundó, llamada Oracle, presentó las cuentas del trimestre que finalizó el pasado 31 de agosto. Fueron tan positivas que las acciones llegaron a dispararse hasta un 43 %. Eso tuvo un efecto dominó. Las acciones de Nvidia también subieron, el índice S&P se situó en máximos… Y el patrimonio de Ellison pasó en un momentito a 393.000 millones de dólares.

-¿Cien mil millones de dólares… en un día?

-Así es. ¿No crees que algo no funciona bien allá abajo, Pa?

-No sé por qué lo dices, JC. Ese es el sistema que mejor ha funcionado a lo largo de la historia humana. Y si no estás de acuerdo, rememora la aventura socialista en el siglo XX en Europa del Este, o la Cuba castrista, o Corea del Norte, o Venezuela actual, o… ¿sigo?

-No hace falta Pa. El problema es que tendemos a comparar el capitalismo feroz con el comunismo más extremo, y eso nos lleva a caricaturas que distorsionan la realidad.

-¿Y cuál es esa realidad?

-No hace falta más que darse una vuelta por el Mundo del siglo XXI: en la Tierra viven a día de hoy 8.252.787.186 personas. De ellas, 820 millones pasan hambre, 23.000 mueren por esa causa cada día. Dos mil millones de personas tienen riesgo de pasar hambre en el futuro, 218 millones de niños trabajan. El 1 % de la población tiene el mismo patrimonio que el 99% restante. El 50 % de la población vive con menos de cinco euros al día, 774 millones de personas son analfabetas. Una de cada tres personas no tiene acceso a agua corriente y 2.000 millones no tienen agua potable. El 13 % de la población en el mundo vive sin acceso a la electricidad, 50 millones de personas son refugiadas, 2.500 millones de personas habitan en lugares no acondicionados.

-¿No podríamos encontrar un sistema a medio camino entre el capitalismo feroz y el comunismo esterilizador de los esfuerzos de progreso personal y social?

-Eso se ha intentado, pero en la Tierra hay dos tendencias casi irreconciliables: los que opinan que solo los mercados deben regular la sociedad, dejándolo todo a su albur, y los que creen que el Estado ha de intervenir para moderar los excesos de esos mercados, precisamente, redistribuir riqueza y oportunidades.

- Yo creo en la primera opción, JC. Los mercados son los instrumentos que se han dado los humanos para regularse. Y el que quiera participar que espabile.

-Pues yo creo que no puede ser así. Ha habido varios experimentos sociales en los que se daban cantidades iguales de dinero a un grupo humano y más tarde se analizaba su administración: siempre se ha confirmado que la distribución no es uniforme. Y es que eso va en el espíritu humano: hay personas con ambición y habilidad, otras solo con ambición y sin escrúpulos y otras muchas incapaces de progresar en ese mar proceloso que supone la sociedad humana. Pero todas ellas tienen derechos, y debería establecerse un mínimo de supervivencia. A partir de eso, cada uno puede ascender en función de su capacidad y mérito, aunque no es razonable que haya sujetos que acumulen los cientos de miles de millones de dólares por el hecho de haber inventado algo, por muy innovador que pueda llegar a ser.

-Pero es que eso tiene mucho mérito.

-Más lo tuvo el hallazgo de la Penicilina, y sir Alexander Fleming renunció al retorno económico de su descubrimiento en beneficio de toda la Humanidad. De hecho, nadie se hizo multimillonario con la Penicilina, pero hubo enormes beneficios sociales y médicos: millones de vidas salvadas. Fleming declaró en una entrevista: "No me gustaría pensar que se hace dinero con mi Penicilina. Es un regalo para la Humanidad".

-Pues quizá lo que haga falta allá abajo sean más, muchos más, Alexander Fleming.