Sesgo de genero

Desde las sombras de la Conferencia de Beijing en 1995, donde el mundo despertó a la necesidad de datos desglosados por sexo y edad, emerge un tapiz de desigualdades tejidas en el tejido social.

Estos indicadores, como faros en la niebla, iluminan los cambios en la salud de las mujeres, revelando grietas entre sexos, ancladas en epistemologías femeninas que infunden vida a la ciencia fría.

En los pasillos esterilizados de la medicina, acecha la violencia institucional: un espectro sutil de negligencia, maltrato y discriminación que erosiona la confianza como ácido en el metal. No nació en un instante preciso, sino que se gestó en el crisol de cambios sociales, políticos y culturales, ganando voz a través de denuncias de pacientes, ecos de movimientos sociales y plumas académicas que desentierran verdades ocultas.

Pacientes valientes, organizaciones de derechos humanos y profesionales disidentes han sido los heraldos de esta revelación, documentando maltratos que vulneran el alma humana. En naciones donde la eficiencia eclipsa el bienestar, estas prácticas se enraízan como malas hierbas, priorizando los sistemas sobre los corazones latiendo.

Pierre Bourdieu, con su concepto de habitus, nos invita a un baile invisible: disposiciones duraderas, moldeadas por experiencias sociales, que dictan cómo médicos perciben pacientes, eligen tratamientos y tejen interacciones. Un habitus médico, forjado en educación y cultura, puede sesgar visiones, mientras que el de los pacientes responde con sus propios ritmos culturales, perpetuando desigualdades en el acceso y la calidad del cuidado.

El sesgo de género, esa serpiente insidiosa, se enrosca en la sanidad: trata a las personas como sombras de su género, excluyendo mujeres de investigaciones ancestrales, malinterpretando síntomas como caprichos psicológicos. En el reino cardiovascular, donde el corazón se asocia al varón guerrero, las mujeres languidecen con diagnósticos tardíos, sus dolores minimizados como susurros en el viento.

Los ejemplos sangran como heridas abiertas: en España, el dolor femenino se percibe como menos grave, prescribiendo antidepresivos en lugar de opioides, mientras los hombres reciben alivio potente. La hipermedicalización acecha en partos, con episiotomías innecesarias cortando como cuchillas en procesos naturales, datos alarmantes contrastando con Europa. Las demoras diagnósticas retrasan salvavidas para mujeres. Y la violencia de género, subnotificada en 2021 con solo 24.203 casos frente a 162.848 denuncias, deja las almas rotas sin red, criticando un sistema ciego a la detección. En 2025, el sesgo persiste como un fantasma tenaz: historia médica androcéntrica, estereotipos que eclipsan síntomas femeninos, falta de formación que nubla juicios. El acceso desigual agrava las barreras para los vulnerables, crea políticas inadecuadas perpetúa el ciclo, mientras la violencia de género devora la salud sin antídoto.

El activismo y conciencia luchan contra esta marea, pero los cambios estructurales se demoran como amaneceres invernales. El feminismo clama que sexismo y androcentrismo se corrigen con metodología científica, pero el sesgo mayor yace en la selección de problemas, guiada por descubrimientos no neutrales. La posición social masculina engendra conocimiento parcial, mientras la experiencia femenina promete visiones más justas, desafiando el empirismo que sueña con objetividad pura, independiente de identidades tejidas en sociedad. En conclusión, el género, construcción social sobre el sexo, moldea relaciones y sistemas, revelando desigualdades evitables en salud.

El análisis de género desentraña cómo este sistema perjudica mujeres sistemáticamente, usando estadísticas de ministerios e institutos para guiar decisiones. Los indicadores de salud, medibles y sensibles al género, capturan dimensiones vitales, acordadas en Beijing para mostrar desigualdades, pero los sesgos acechan en recopilación y análisis, ocultando causas sociales, menospreciando tareas femeninas, demandando datos desglosados y revisión de factores estereotipados.

Así, en este drama humano, la sanidad se erige como escenario donde el habitus, sesgos y violencias bailan un tango fatal, urgiendo empoderamiento, formación y políticas transversales para un amanecer equitativo, donde cada latido, sin importar el género, sea honrado con la justicia social y sanitaria.