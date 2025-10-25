El Sísifo de la Sanidad: urge abrir los PAC 24 horas

En la Comunitat Valenciana los centros de salud viven un drama que se repite cada día con la puntualidad de un reloj suizo y la crudeza de una tragedia griega. Los médicos de Atención Primaria empujan su piedra cuesta arriba —como el mítico Sísifo— sabiendo que, al final de la jornada, esta rodará de nuevo hasta el fondo del valle. Y aun así, mañana volverán a hacerlo. Pero ya no pueden más.

Las agendas son infinitas. Aunque el sistema se viste de "cita previa" prefijada en 35 pacientes al día (que es ya de por sí una autentica barbaridad), la realidad es que los médicos atienden no solo a sus pacientes citados, sino también a los que acuden sin cita y exigen —a veces con razón— una atención inmediata. Atienden las urgencias reales de su cupo, las de otros compañeros, las ausencias imprevistas y, entre una consulta y otra, las visitas domiciliarias urgentes. Si el SAMU no está disponible, el CICU puede movilizarlos para cubrir esas emergencias, convirtiendo al médico de Familia en una especie de héroe improvisado, sin capa, sin descanso y, muchas veces, sin coche oficial: deben usar su propio vehículo, a pesar de que una sentencia obliga a la Generalitat a proporcionar los medios adecuados para este tipo de asistencia.

La carga física y psíquica que soportan estos profesionales es insostenible. La sobrecarga asistencial se ha convertido en un mal endémico, y la indiferencia institucional en una forma de crueldad burocrática. Porque, ¿qué ocurre cuando los que cuidan se rompen? Cuando el médico deja de serlo por agotamiento, el sistema entero enferma.

El Sindicato Médico lleva años reclamando algo tan sensato como necesario: que los Puntos de Atención Continuada (PAC) se mantengan abiertos las 24 horas. No se trata de un capricho corporativista, sino de una medida estructural para dignificar la Atención Primaria y descomprimir la presión asistencial que amenaza con asfixiarla.

Abrir los PAC 24 horas significaría que las urgencias leves y moderadas encontrarían su lugar fuera de los centros de salud ordinarios, devolviendo a estos su verdadera función: la atención programada, la prevención y el seguimiento de las enfermedades crónicas. Sería como devolver el orden al caos, como separar las aguas del mar Rojo para que el pueblo —en este caso, pacientes y médicos— pudieran avanzar sin ahogarse.

Los beneficios son evidentes.

● Para los ciudadanos, supondría un acceso ágil a la atención urgente sin colapsar los centros de salud, una atención más rápida y de mayor calidad, y una continuidad asistencial real.

● Para los médicos, implicaría recuperar tiempo, salud y vocación; poder ejercer la medicina como se debe, no como una carrera contrarreloj.

● Para el sistema sanitario, representaría una inversión inteligente que evitaría el colapso hospitalario y reduciría el absentismo médico por burnout.

No hacerlo es perpetuar un modelo fallido. Es condenar a los profesionales a seguir siendo Sísifos sanitarios, héroes agotados que empujan una piedra cada día más pesada mientras la administración mira hacia otro lado.

Decía Albert Camus que "hay que imaginar a Sísifo feliz". Pero en los centros de salud valencianos ya ni la imaginación alcanza para tanto. Urge, pues, que la Generalitat escuche, rectifique y actúe: abrir los PAC 24 horas no es una concesión, es una obligación moral y sanitaria. No hacerlo es poner en riesgo a los médicos y a la población.