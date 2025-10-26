Artificiosa fogosidad

"Vulcano" **½ Producción: Centro Dramático Nacional y Andrea Jiménez

La disputa entre una familia humilde, con el padre, la hija y el hijo, está propiciada por la presencia de una reportera y un cámara que emite imágenes en directo. Otras están grabadas, como la destacable situación que se fusiona con el escenario. La verdad y la memoria se trazan a partir de una familia afectada por un incendio en el edificio, que acabó con una vecina discapacitada a la que cuidaban. La narrativa de esa circunstancia trata sobre la subjetividad del periodismo de investigación. Una de las composiciones escénicas se inspira en el cuadro La fragua de Vulcano, de Velázquez, del s. XVII, y el espacio acoge una casa convertida en plató de la tele. Ahí actúan Pilar Bergés, Iván López-Ortega, Albert Ribalta, Eneko Sagardoy y Macarena Sanz, según las directrices textuales de Victoria Szpunberg bajo la dirección de Andrea Jiménez. La realidad, la representación del trauma familiar y el cuestionamiento de cómo se cuentan las historias dramáticas en programas sensacionalistas que buscan el espectáculo y beneficios apoyándose en las miserias manipuladas por quienes las cuentan, destinándolas a un público ávido de estas cuestiones, y por los que las protagonizan. La idea inicial se comparte y se diluye en el desarrollo de un asunto carente del imprescindible rigor. Vale el sentido lúdico. Pero el buen propósito termina pronto y llegan progresivamente el despropósito y un innecesario estiramiento con efectos teatrales para que la obra sobreviva cayendo en los brazos de la desmesura gratuita. Desquiciados pasajes, monólogos ridículos y artificiosidad escénica de difícil digestión. La grandilocuencia pretende fomentar adhesiones y sorprender con notable ruido. La directora armoniza los ingredientes teatrales con soltura, aunque esto no cambia el destino de Vulcano, título que se refiere al dios romano del fuego y de los volcanes. Eso sí, obtuvo grandes aplausos esta producción del Centro Dramático Nacional y de Andrea Jiménez en el Arniches de Alicante.