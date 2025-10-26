¿Y el cine valenciano?

El tiempo vuela, las temporadas se suceden y a estas alturas de la película todos los aficionados hemos comprobado el buen estado de salud del cine catalán y el cine vasco. Es pertinente aludir a estas dos cinematografías, que por supuesto pertenecen, y hacen más grande al cine español, pero que le están aportando desde Euskadi y desde Cataluña numerosas alegrías cada año.

Ya no hablamos del suceso del año, de tal o cual título. Ahora, por derecho propio, podemos hablar del cine vasco o del cine catalán como una entidad propia, como un organismo vivo capaz de producir una cantidad importante de títulos muchos de los cuales son relevantes en el resto del Estado y en el resto del mundo. Euskadi y Cataluña suman en arte y en industria, su presencia en los festivales especializados es avasalladora, y a la hora de los premios ahí están llevándose una buena parte del pastel.

Por eso un año más hemos de preguntarnos dónde está el cine valenciano. Conocemos la respuesta, pero la callamos para que nadie se moleste. De la presente temporada ha destacado por sus hechuras de cine arriesgado La terra nostra, del valenciano Alberto Morais, una película que logró estar en la sección oficial a concurso del Festival de Málaga, y que se proyectó en la lengua propia, por supuesto. Llama la atención que en la supuesta gran apuesta de cine valenciano los dos actores protagonistas sean los catalanes Laia Marull y Sergi López. Como anécdota, también nos llamó la atención que la película fuese exhibida en Alicante (segunda ciudad de la Comunidad Valenciana) doblada al castellano. Allí pudimos ver a nuestro Toni Misó. Pero la pregunta inicial permanece vigente. ¿Dónde está el cine valenciano?