Opinión | La pluma y el diván
Disonancia
Estoy convencido que, si un desconocido le preguntara un día, si ha sido completamente sincero consigo mismo y pudiera responder sin ninguna presión, negaría rotundamente la mayor y la menor.
Pero lo curioso y controvertido del asunto, es que la mayoría de las veces intentamos engañarnos a nosotros mismos consiguiéndolo, pero sin que nos demos cuenta, como si fuéramos capaces de, además de engañarnos, convencernos de que en realidad no lo estamos haciendo.
No me negarán que es todo un éxito, sobre todo porque no tenemos que darle explicaciones a nadie, excepto a nosotros mismos, de una forma silenciosa e interiorizada, ni siquiera tenemos que molestarnos en verbalizar.
Eso de la coherencia interna se queda a años luz de la realidad con tanta asiduidad, que podemos perder el norte sin enterarnos. Un eminente y recocido psicólogo social en los años cincuenta del pasado siglo, León Festinger, desarrolló uno de los modelos más coherentes sobre las actitudes humanas.
Por simplificar, una actitud es un sentimiento positivo (y/o negativo) que desarrollamos hacia una situación, persona o cosa. Siguiendo este planteamiento, solemos actuar en consecuencia con ellas, pero no siempre, y ahí es donde entra Festinger con lo que denominó «disonancia cognitiva», para explicarnos que podemos ser contradictorios entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, algo que nos resulta insatisfactorio.
Cualquiera de nosotros entra en continua contradicción entre lo que piensa, siente y estaría dispuesto a hacer, secundando esta teoría de la disonancia. Una persona puede pensar taxativamente que fumar mata, sentirse bien fumando y estar dispuesto a fumar en cualquier momento, pero si fuma, no se sentirá bien.
Para poder resolver el conflicto que se le plantea tiene que recurrir a alguna estrategia que le resulte convincente, y nada más congruente y resolutorio que apelar al autoengaño, sea o no camuflado, para que ni la propia persona que lo vivencia se percate de que lo está haciendo.
Hoy, los acontecimientos políticos y sociales que llevamos viviendo en los últimos tiempos, nos llevan indefectiblemente a entrar en contradicción entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que estamos dispuestos a hacer.
El deber ciudadano llama a nuestra conciencia cívica, pero nos sentimos defraudados y engañados por un sistema debilitado, desgastado y obsoleto, que el poder rehúye modificar por miedo a la debacle de sus intereses personales y partidistas.
Pero ese deber ciudadano nos indica que estamos dispuestos a llegar hasta el final asumiendo las consecuencias que sean necesarias en el proceso. Pero, para ello, normalmente necesitamos recurrir al autoengaño, una vez más, para poder ejercer la fuerza suficiente que impulse a la maquinaria social hacia una democracia real.
