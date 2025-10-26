Una vez más, el president Carlos Mazón ha decidido someterse a Vox, esta vez para sacar adelante una propuesta que establece la elaboración de estadísticas sobre el uso de los servicios públicos —sanidad, educación, prestaciones sociales— en función de su nacionalidad. En dichas estadísticas se incluirán datos como el país de origen, el sexo y la edad. En definitiva, se institucionaliza un sistema de clasificación de la población que introduce un criterio de discriminación incompatible con un Estado de Derecho.

Hasta ahora, la sanidad, la educación y la protección social eran pilares sustentados en la igualdad y la universalidad. Derechos, no privilegios. La decisión del Gobierno valenciano dinamita ese principio. No hay eufemismo ni tecnicismo que lo disimule. Lo que se plantea no es una simple recogida de información, sino un mecanismo de control social, una forma de señalar a quienes consideran diferentes.

Se trata de un paso peligrosísimo que puede ser la antesala de otros aún más graves. Porque, ¿quién garantiza que mañana no se les ocurra registrar también si las personas que acceden a servicios públicos son LGTBI+, si profesan una religión determinada, si hablan valenciano o si tienen discapacidad?

El argumento de que "solo se busca conocer mejor la realidad" es falaz. Las administraciones ya disponen de datos fiables, agregados y anónimos suficientes para orientar las políticas sociales. Lo que se persigue con esta medida no es mejorar la gestión, sino justificar el prejuicio, alimentar el miedo y legitimar la discriminación. Cuando la política abdica de su función protectora y convierte la diferencia en amenaza, lo que está en juego no son los números, sino la dignidad.

Estadísticas del odio / INFORMACIÓN

El problema no es solo lo que se decide, sino lo que se normaliza. Cada vez que Mazón cede a Vox, se resquebraja el tejido democrático valenciano. Y cada vez que la ciudadanía calla, se debilita un poco más la conciencia colectiva que impide que la historia se repita. Lo que hoy se viste de neutralidad estadística, mañana puede convertirse en el argumento que justifique recortes o exclusiones. De ahí a un catálogo de derechos diferenciados hay solo un paso, y ya sabemos adónde conducen los pasos dados con cobardía o complacencia.

El Gobierno valenciano, en su servilismo hacia Vox, ha cruzado una línea que debería alarmar a toda la sociedad. No solo se trata de una deriva ideológica; es un ataque frontal a los valores que sustentan la convivencia democrática. Y lo más grave es la impunidad con la que se hace, la pasividad con la que se acepta y la banalización del mal que impregna el debate público. Cuando se permite que el odio tenga formato de estadística, lo siguiente será que tenga presupuesto, ley y ejecución.

Resulta especialmente hipócrita que, mientras se denuncia el genocidio del pueblo palestino aquí, algunos partidos, aprueben medidas que reproducen, en escala distinta, la misma lógica de exclusión y deshumanización. Porque no hay genocidio sin despojo previo de derechos, sin la creación de un "ellos" frente a un "nosotros", sin la justificación racional de la desigualdad. Y eso, aunque se trate de disfrazar, es exactamente lo que se está promoviendo.

Nadie debería minimizar lo que está ocurriendo. Las dictaduras y los genocidios no comienzan con tanques, sino con discursos y medidas como esta, que separan y estigmatizan. El odio, cuando se institucionaliza, deja de ser una emoción para convertirse en política de Estado. Y eso es lo que está germinando bajo la apariencia de una administración que dice preocuparse por la eficiencia, pero que siembra desconfianza y miedo. Lo más inquietante es que quienes impulsan estas políticas son los mismos que intentan borrar, censurar o castigar la memoria histórica, porque saben que una sociedad sin memoria es una sociedad más fácil de manipular.

No, no es exagerado advertirlo. La historia enseña —a quien quiere aprender— que todo proceso de persecución comenzó con un registro, con una lista, con un censo. Hoy es un dato en una ficha; mañana podría ser una marca en una tarjeta sanitaria, una anotación en un expediente o una señal visible que determine quién merece ser atendido y quién no. ¿Y después? Quizá un distintivo, una pulsera, un código especial que los identifique, aparte, y delate.

Porque el odio empieza con un número, pero acaba siempre con un nombre, con una persona. Y detrás de cada nombre y de cada persona hay una vida, una historia y un derecho que nadie —ni Mazón, ni Vox, ni nadie— tiene autoridad moral para clasificar.