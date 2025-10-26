Opinión | Crítica
El machismo y los bulos
"Los cuernos de don Friolera"
***½
De Valle-Inclán.
Adaptación y dirección: Ainhoa Amestoy
De 1921, se incluyó en la trilogía de Martes de Carnaval (1930), junto a Las galas del difunto y La hija del capitán. Una de las obras burlescas y de corte infantil de Valle- Inclán. La farsa grotesca como las imágenes de los espejos cóncavos. "El sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada", dijo el autor en Luces de bohemia. El esperpento es una manera de ver el mundo mediante la deformación y distorsión de la realidad. La deshumanización humanizada descubre la verdad oculta, y la fuerte visión tragicómica deriva de las formas populares con el encanto de la expresión carnavalesca. Es la mirada crítica del dramaturgo en Los cuernos de don Friolera, extensible a nuestro tiempo con lo esencial del teatro.
Pasiones incontrolables en una historia donde un teniente recibe el mensaje de que su mujer lo engaña. Los celos, la idea clásica y obsesiva del honor y la violencia. La esposa, el rígido e irascible militar y un barbero. La creatividad visual se apoya en la adaptación y la minuciosa dirección de Ainhoa Amestoy, e interpretan Roberto Enríquez y una Lidia Otón con la tópica sal del acento andaluz, además de Armando del Río, Ester Bellver, Pablo Rivero, José Bustos, Iballa Rodríguez y Miguel Cubero, un excelente ciego romancista. Salvo Otón, asumen todos dos o más papeles. Y la fuerza actoral domina los rasgos muy marcados de estos fantoches.
La polivalente escenografía de Tomás Muñoz ofrece contemporaneidad, una corrala sainetesca o gran celda, y las luces y sombras, del diseño de Ion Aníbal, imprimen relieve. Contribuye el vestuario de Rosa García, que combina varias épocas, y el complejo montaje queda solucionado, aunque la reiteración y la dispersión a la vez o las excesivas narraciones empañan de algún modo esta metateatral representación valleinclanesca. La criminalidad machista, de ayer y de hoy, y la actualidad de los bulos se manifestaron en el coliseo alicantino ante un caluroso público.
