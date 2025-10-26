"¿Podría usted patentar el sol?"

Jonas Salk

Como cada año el mundo ha conmemorado esta semana el Día Mundial contra la Poliomielitis. Este día se ha convertido en una excelente oportunidad para reflexionar sobre los estragos causados por esta enfermedad, pero también sobre los grandes progresos realizados desde que, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, este día fue elegido por Rotary Internacional en 1988 en honor del Dr. Jonas Salk, el científico que desarrolló la primera vacuna contra la poliomielitis y que por razones éticas y humanitarias decidió no patentarla.

Entonces comenzó su andadura la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio - «End Polio Now»-, una alianza público-privada que, además del Rotary y la OMS, incluye a los Centers for Disease Control and Prevention de EE. UU., UNICEF, a la Fundación Gates y cuenta con la colaboración de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI).

Con una contribución acumulada de más de 2.900 millones de dólares y en continuo aumento, gracias a la generosidad y el compromiso de los rotarios y de su aliado, la Fundación Gates, que continúa equiparando las contribuciones de los rotarios en una proporción de dos a uno, Rotary es uno de los principales integrantes y donantes de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio. Tras la pandemia covid-19 las aportaciones del sector público y gubernamental se vieron afectadas, pero Rotary, a través de su labor de incidencia política ante los gobiernos, sigue desempeñando un papel clave en la obtención de promesas de donación del sector público para la financiación de la Iniciativa.

En 2025, Rotary ha renovado su compromiso para erradicar la polio bajo el lema: «Juntos, pondremos fin a la polio». Este mensaje refleja la esencia del movimiento rotario: la solidaridad, la colaboración y la acción conjunta para enfrentar uno de los desafíos más persistentes de la salud pública mundial. El día mundial contra la polio nos recuerda la urgencia de completar la labor de borrar la poliomielitis de la faz de la Tierra. Estamos más cerca que nunca, pero este esfuerzo global requiere dedicación constante, apoyo comunitario y educación para llegar a todos los niños y protegerlos de esta enfermedad prevenible.

La poliomielitis, una enfermedad debilitante y potencialmente mortal, afecta principalmente a niños menores de cinco años y puede provocar parálisis permanente o incluso la muerte en casos graves. Como no existe cura para la poliomielitis, la única forma de detener su propagación es la prevención mediante la vacunación. Además, el poliovirus salvaje, aunque es muy contagioso, no tiene huésped intermediario, es decir no hay reservorios animales, y las vacunas disponibles son seguras y muy efectivas.

De los tres poliovirus salvajes que causan la enfermedad, el tipo 2 se declaró erradicado en 2015 y el tipo 3 en 2019. Solo el tipo 1 aún circula en algunas zonas endémicas de Afganistán y Pakistán. La meta de Rotary y End Polio Now es interrumpir su transmisión este año y poder certificar su erradicación en 2027. El otro poliovirus que todavía causa enfermedad no es un serotipo salvaje, es un virus derivado de la vacuna oral (Sabin 2) que se ha tornado virulento y produce enfermedad en las regiones donde los porcentajes de vacunación han disminuido. Su presencia ha sido detectada en las aguas residuales de numerosas regiones, incluyendo Norteamérica y Europa. La meta es interrumpir su circulación en 2026 y poder certificar su erradicación en 2029. Para conseguirlo se ha desarrollado una nueva vacuna oral monovalente contra este poliovirus, modificada genéticamente y más estable, que ha demostrado su utilidad en zonas de alto riesgo de brotes por su baja cobertura vacunal, como ocurrió en 2024 en la Franja de Gaza.

En las campañas de vacunación masiva en las regiones con transmisión activa de la polio, en lugar de la vacuna tipo Salk, de administración parenteral y más costosa, se emplea la vacuna oral de virus atenuados tipo Sabin, que permite su administración oral por voluntarios capacitados, y puede prevenir la propagación del virus en estas comunidades al reforzar la inmunidad intestinal. Además, al ser un virus que se transmite por vía fecal-oral, su eliminación en las heces produce inmunidad de rebaño. Por su capacidad de reversión virulenta, el poliovirus tipo Sabin 2 fue eliminado de las vacunas en 2016.

En Europa la poliomielitis se considera erradicada desde 2002 y en España desde el año 1989 no se ha declarado ningún caso por poliovirus salvaje y las tasas de vacunación son muy elevadas, pero mientras el poliovirus salvaje tipo 1 siga circulando en algunas regiones del mundo y los brotes de poliovirus tipo 2 derivados de la vacuna continúen afectando a comunidades vulnerables, el riesgo persiste.

Para los rotarios, desde 1979, erradicar la polio sigue siendo una prioridad. Tantos años de trabajo para poner fin a la polio han servido para comprender que no existe un modelo único para lograr su erradicación, porque los motivos que impiden alcanzarla son muy diversos. La innovación tecnológica en vacunas por sí sola no puede suplir las deficiencias en la gestión de los programas de salud pública, porque la polio se transmite por las materias fecales, siendo necesario un mantenimiento estricto de las normas de higiene y saneamiento. La participación de las comunidades es imprescindible, entre otras razones, para proporcionar seguridad a los equipos de vacunadores contra la polio en las zonas afectadas por crisis humanitarias y políticas. La globalización del movimiento antivacunas y la difusión de teorías conspirativas y falsas creencias sobre las vacunas también supone una amenaza para la vacunación, que es imprescindible mantener, extender e intensificar.

La erradicación de la polio no solo salvará vidas, sino que también fortalecerá los sistemas de salud, mejorará la infraestructura sanitaria y dejará un legado de cooperación internacional. Disponemos de las herramientas para que la polio, tras la viruela, se convierta en la segunda enfermedad erradicada del planeta, generando un impacto global al proteger a todos los niños, para siempre. Y este es un objetivo al que cualquier persona puede sumarse y participar. Con voluntad, cooperación y perseverancia, juntos, pondremos fin a la polio.