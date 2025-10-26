Opinión | Cine | Crítica
Un prodigio de sensibilidad
"Los domingos "
***
Dra: Alauda Ruiz de Azúa
Reparto: Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés
La directora Alauda Ruiz de Azúa trata a sus espectadores como seres inteligentes. Les apela a reflexionar sobre cuestiones vitales, sobre los conflictos centrales de nuestra sociedad, centrándolos en el universo familiar. Primero lo hizo en Cinco lobitos, más tarde en la serie Querer (que no podemos más que seguir ponderando), y ahora en su segundo largometraje, Los domingos, un prodigio de sensibilidad y un aldabonazo para todos quienes se dejen concernir.
Nuestra protagonista, una adolescente de 17 años, decide ingresar en un convento de clausura. La noticia caerá como una bomba en el seno de una familia de clase alta del País Vasco. Ruiz de Azúa, en el momento de recoger la Concha de Oro del Festival de San Sebastián por este trabajo, hizo un llamamiento a la reflexión. No por el hecho de tratar de comprender unas ideas es necesario estar de acuerdo con ellas. Pero la cerrazón nunca es el camino.
Los actores, soberbios, encarnarán las distintas actitudes ante la situación. El desconocido Miguel Garcés ejerce el rol del padre aturdido por los quebraderos de cabeza que le genera la empresa, y Patricia López Arnáiz es la tía que se opone frontalmente a la decisión de la protagonista, Blanca Soroa, un nuevo valor a tener muy en cuenta.
Alauda Ruiz de Azúa plantea interrogantes sin llegar a dar las respuestas. Prefiere que sea el espectador quien se interrogue. Con toda la sutileza del mundo, lo consigue.
