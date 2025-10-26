La protección de la ciudad

Vamos a comentar hoy la seguridad en la ciudad, un concepto que viene preocupando en los últimos tiempos, sobre todo a los colectivos más vulnerables. La falta de seguridad ha existido siempre en la ciudad, pero hay que decir que a menudo ha sido silenciada. Afortunadamente hoy la hacemos visible, la convertimos en parte de nuestro relato y la debatimos y confrontamos. Y es que hay que considerar a la seguridad como un pilar esencial para la existencia de una ciudad libre y plural. Lo cierto es que seguridad y ciudad son conceptos ligados desde el principio de la historia urbana.

Sin embargo, el gran desarrollo de las ciudades nos ha llevado a que la ciudad, que se pensó para proporcionar seguridad frente al campo, quede hoy asociada con el peligro y la inseguridad. Como la seguridad resulta ser una concepción muy amplia y que atañe fundamentalmente a la policía y a los medios de prevención del crimen; restringiremos nuestro artículo a la mejora de la seguridad a través del Proyecto Urbano o Arquitectónico. En definitiva, a través de lo que en el mundo anglosajón se denomina prevención del crimen a través del diseño del entorno (CPTD Crime Prevention Throug Environement Desing).

El Movimiento Moderno, generador del urbanismo y la arquitectura actuales, encontró en la existencia de zonas insalubres e inseguras un argumento para exigir la demolición de barrios enteros en las ciudades históricas. Innumerables barrios fueron sustituidos por otros, acordes con los principios de la ciudad moderna y bajo la condición de salubridad y seguridad. Sin embargo, en algunos casos estas nuevas actuaciones se criminalizaron tan rápidamente como habían sido construidas. En San Luis (EE UU) se proyectó un gran barrio, Pruitt-Igoe, diseñado por Minoru Yamasaki (autor de las Torres Gemelas), que pronto se convirtió en una gran barriada de droga y criminalidad. En 1972 el barrio entero fue dinamitado. Algún historiador de la arquitectura marcó este acontecimiento como el fin del periodo de vigencia de la llamada Arquitectura Moderna.

Un libro que causó profunda impresión a los arquitectos de mi generación fue Muerte y vida de las grandes ciudades, escrito por Jane Jacobs. Jacobs, que no era arquitecta sino activista y periodista, lanzó una andanada de acusaciones a los urbanistas del Movimiento Moderno al afirmar que los nuevos barrios resultaban todavía más inseguros que los de la propia ciudad tradicional. Le Corbusier, que había enunciado su famoso principio mort a la rue, pedía el fin de la calle corredor y su sustitución por espacios ajardinados que permitieran acceder a las viviendas. Según Jacobs, en las ciudades tradicionales las calles estaban llenas de gente, con comercios a pie de calle, con sus tenderos y sus portales y con sus viviendas que mediante miradores se convertían en vigilantes de la calle; de esta manera lograban minimizar el impacto de la inseguridad.

Hay que decir que en materia de seguridad en los espacios públicos un impulso importante lo han dado últimamente las perspectivas desde colectivos que se sienten amenazados. Desde un panorama de protección frente a la violencia han pedido la inclusión de estudios sobre espacios públicos seguros. Y resulta necesario seguir profundizando en materia de diseños seguros en barrios y edificios, hasta lograr transmitir un clima de confianza a la población.

Los espacios públicos de la ciudad deben de diseñarse de tal manera que incrementen nuestra sensación de seguridad. En el mundo anglosajón los proyectos de espacios y edificios públicos son examinados por un experto en seguridad que pone condiciones para la mejora del entorno. Respecto a los requisitos proyectuales, hay que decir que la primera exigencia es la existencia de cámaras de vigilancia y el control de la visibilidad. Los ángulos muertos o puntos no controlados por los paseantes aumentan el riesgo de delitos. También las exigencias del control de la iluminación son esenciales ya que la falta de luz nocturna aumenta radicalmente la inseguridad. Análogamente la falta de mantenimiento en los barrios tanto del sector público como de los locales sin uso o los solares abandonados incrementan la sensación de inseguridad.

En resumen, se debe avanzar en torno a estos conceptos sobre seguridad hasta conseguir que la ciudad sea un modelo complejo pero que a su vez esté dotada de una organización eficiente y segura. Y para ello es esencial la implicación de la propia comunidad en esta problemática. La importancia de la vigilancia de los vecinos y una cohesión social alta minimizan el riesgo de delincuencia. Pero en lo concerniente al urbanismo y la arquitectura hay que exigir que su diseño contribuya a la configuración de zonas seguras en nuestras ciudades.