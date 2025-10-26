Sintonizando Radio Callosa

"Sintonizan Radio Callosa en su primera emisión de prueba, transmitiendo en Onda Media de metros, equivalentes a mil doscientos Kilociclos". Estas fueron las primeras palabras de María Luisa Belda emitidas por la nueva emisora local el 5 de marzo de 1962 en periodo de pruebas, acompañada en los micrófonos por Manolo Salinas que aportaba que nuestra Ciudad "precisaba de un medio de difusión tan directo y eficaz como la radio".

Esta aventura duró apenas tres años, no por ello carentes de emoción, entrega y compañerismo por ser cauce de comunicación y formación de la situación y la actualidad local, recibiendo y difundiendo las inquietudes de los callosinos en unos años en los que la crisis socioeconómica derivada por la desaparición de la industria del cáñamo, marcó el devenir de la década de 1960.

Fue hace setenta años, cuando quedó silenciada esta emisora forzada por el Plan Transitorio de Ondas Medias a mediados del año 1965, promulgado por el Ministerio de Información y Turismo que dirigía don Manuel Fraga Iribarne que, ante el aumento de emisoras y la necesidad de limitar las bandas de ondas medias en el espectro radioeléctrico, provocó acortar el número de emisoras afectando, a pesar de los intentos de seguir funcionando desde su publicación el 30 de diciembre de 1964 en el Boletín Oficial del Estado, a este asentado medio de comunicación.

Radio Callosa marcó para siempre la vida de muchos callosinos y, especialmente, del numeroso elenco de colaboradores que lo componían bajo la dirección de don José Martínez Pina. En aquella Callosa de los sesenta, en la que la televisión en blanco y negro era un bien preciado, la radio se encargaba de entretenernos. En esta ciudad, este grupo de voluntarios se dedicó en cuerpo y alma a la animación de los hogares callosinos, dejando una gran huella. En el recuerdo quedan las campañas con fines sociales para el Seminario o para la Leprosería de Fontilles. Además, de manera destacada, señalaremos la de ayudar a Paquito Aleo que movilizó no solo a la ciudad, sino a muchas poblaciones de Alicante y Murcia, con partidos benéficos entre el Hércules de Alicante y Real Murcia para su rehabilitación tras el accidente sufrido por éste.

También cercanos a las navidades, podemos recordar aquel primer Pregón Navideño, radiado a los callosinos en el mes de diciembre de 1962, según guión y narración de don Fernando Belda Martínez, autor de la letra del Himno a Callosa de Segura, gran amante del teatro y la cultura, siendo responsable de cultura en la directiva del Hogar Sindical y delegación local de la obra de Educación y Descanso. Un pregón perfectamente locutado por su autor, mientras a los controles de la emisión estaba don José Antonio Molina Marco. Este pregón quedó grabado, está transcrito por don Francisco Zaragoza Braem en la Revista Pastorela del año 1986, por lo que puede ser leído y disfrutado a través de esta publicación.

Nació Radio Callosa en un momento en el que tras la apertura de la Iglesia promovida por el Concilio Vaticano II, muchas parroquias estaban poniendo en marcha emisoras por los feligreses más jóvenes. En nuestro caso, los jóvenes callosinos encontraron el apoyo en la Delegación Local de Juventud y su responsable don José Pertusa Escudero, quien inició las gestiones para su autorización con el Delegado Provincial, no estando en su caso por la labor de apoyo, a diferencia del Gobernador Civil, don Miguel Moscardó Guzmán que, bajo su responsabilidad, respaldó el montaje de la emisora que dio sus primeros pasos en beneficio del Hospital Municipal. Con todo esto, el domingo 18 de marzo de 1962, se inauguraron las instalaciones en la calle de La Cárcel, entonces General Mola, en el antiguo edificio del "retén o cárcel municipal".

María Luisa Belda, junto a Miguel Ángel Martínez y José Martínez en la Leprosería de Fontilles. / Rafael

Ubicadas en la primera planta, estudio, cabina y oficina, aun conocimos años después el luminoso con el logotipo de la emisora colocado en la reja de hierro forjado del siglo XVIII de la antigua cárcel pública, que daba luz al despacho de dirección y control de emisoras. La distribución de estas primeras instalaciones, una vez pasado el retén de la entonces policía municipal, hoy ya denominada como policía local, subiendo por la escalera a la primera planta cerrada por una mampara de madera y acristalada era la siguiente: despacho multiuso que servía de recepción, administración, recogida de cartas, etc.

A la izquierda de este despacho se encontraba el despacho del director, mientras que a la izquierda estaba otra dependencia destinada a control, sirviendo como discoteca y fonoteca donde recoger los discos y soportes físicos de las grabaciones y música, sirviendo al mismo tiempo como sala de estar de descanso entre emisiones y para visitantes, separada por una mampara. Frente al control se encontraba el locutorio revestido de material aislante en fibra de vidrio, tapizado en tela de color salmón engarzada por chinchetas azules. A la izquierda de este locutorio, había un pasillo que conducía a un pequeño cuarto sin ventilación que podría servir de almacén.

La emisora fue construida por don José María Salinas López, técnico de construcción y reparación de aparatos de radio y radioaficionado, gran conocedor de los sistemas de reproducción y emisión, cuando aquellos aparatos funcionaban a base de bombillas, cables y bobinas de cobre.

Como hemos dicho anteriormente, solo fueron tres años de emisión de Radio Callosa en esta época inicial de las varias etapas que ha tenido esta radio local, aunque aquel grupo de jóvenes y amantes de la cultura y la radio fortaleció sus lazos de amistad, llegando a ser una familia más que numerosa que siendo pioneros en la radiodifusión en Callosa de Segura, sentaron las bases de lo que debería haber sido, en el caso de que se les hubiera permitido, un servicio de información y ocio para los callosinos. Eso sí, los cimientos estaban bien plantados para que el contacto entre ellos, algunos ya viviendo fuera de nuestra localidad, fuera una eterna aventura materializándose treinta años más tarde, el Sábado Santo de 1992, con un reencuentro y convocatoria anual, donde los recuerdos y anécdotas afloraban, reflejándose todo ello en publicaciones de carácter familiar que recogía esta historia vivida y homenajeaba a sus componentes, que debo indicar que eran muchos.

"Escrito en el Aire" se titulaba este trabajo que era distribuido en este nutrido grupo en la jornada festiva anual realizado por don Miguel Ángel Martínez Campos, añorado amigo, gran consejero y maestro para muchos. Un trabajo que recoge la historia de esta emisora, sus componentes, su labor informativa y social, una publicación recomendable de lectura y estudio para conocimiento de esta época que plantó la semilla de la radiodifusión y que años más tarde, en la década de los años ochenta del pasado siglo, volvió a ser altavoz radiofónico en el local de la calle de La Cárcel, ya en un edificio de nueva construcción, en este caso en la planta baja compartiendo estancia con la Jefatura de la Policía Local.

El tiempo y las circunstancias me ha hecho conocer a varios de los miembros de esta familia radiofónica y en sus conversaciones no era raro que aparecieran referencias a Radio Callosa o a esta época. De todos ellos quisiera, si me lo permiten, destacar a don Miguel Ángel Martínez Campos, jefe de programas; don Antonio Marco Ruiz, supervisor de correspondencia, dedicatorias y administración; o a don Manuel Salinas Cerdán, locutor, por facilitarme una valiosa documentación y vivencias con las que he podido dedicar breve capítulo de esta tribuna dominical al nacimiento de Radio Callosa, como homenaje y gratitud a esta pionera emisora local de radio, así como a todos los Amigos de Radio Callosa por ser fomentar nuestra Ciudad a través de sus micrófonos.