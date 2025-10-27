Los días 24 y 25 de enero próximo el recinto de la antigua Institución Ferial Alicantina (IFA), hoy Fira Alacant, acogerá la exposición Alicante Pasión Cofrade, un evento destinado a promocionar el mundo de la Semana Santa en todas sus facetas, con especial atención a la música procesional. La apuesta de Fira Alacant por esta faceta religiosa y popular que tanta fuerza tiene en la provincia de Alicante, y en toda la Comunidad Valenciana, es fiel reflejo de que nuestra autonomía es la segunda de España con mayor número de cofradías pasionales.

Tampoco se puede pasar por alto que en la Comunidad Valenciana existen dos celebraciones que ostentan el reconocimiento como Fiestas de Interés Turístico Internacional, la Semana Santa de Orihuela desde 2010 y Crevillent un año después, además del Domingo de Ramos en Elche. También existen cinco poblaciones cuya Semana Santa ostenta el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional: València, Alicante, Sagunto, Alzira y Gandía; al tiempo que existen varias con el reconocimiento autonómico y provincial, lo que denota el arraigo de esta celebración en todo el territorio.

Alicante Pasión Cofrade, un acierto de Fira Alacant para fomentar la Semana Santa

En este marco, la iniciativa Alicante Pasión Cofrade, que nace de forma original en nuestra provincia, será una oportunidad única para exteriorizar el quehacer que durante todo el año vienen desarrollando las bandas de cornetas y tambores, agrupaciones musicales, cofradías y hermandades. Por ello, desde esta tribuna abogo por demandar el apoyo de todos para que esta primera edición cuente con el respaldo de todas las asociaciones que vienen a formar el mundo de la Semana Santa.

Alicante Pasión Cofrade se va a convertir en el escaparate para que todos los segmentos sociales que se mueven en torno a la Semana Santa (imagineros, bordadores, doradores, orfebres...), así como los sectores industriales que implica, expongan sus creaciones para demostrar el impulso que esta celebración pasional genera en las poblaciones de la Comunidad Valenciana como un motor importante y necesario para el desarrollo económico.

La apuesta que la Institución Ferial Alicantina hace por el mundo cofrade al convocar Alicante Pasión Cofrade no puede caer en saco roto y como prueba de la fortaleza que tiene la Semana Santa en la provincia de Alicante, se tiene que respaldar y promocionar con la participación tanto de la Junta Diocesana de Cofradías como de las distintas Juntas Mayores o Federaciones de cada una de las poblaciones. De esa forma, se garantizará la continuidad de un evento que, sin lugar a dudas, beneficiará a la Semana Santa.

Las cofradías de la provincia de Alicante, así como las distintas bandas de cornetas y tambores o agrupaciones musicales no pueden dejar pasar esta ocasión para hacer patente su trabajo e implicación en la sociedad en la que vivimos, como un segmento importante en el desarrollo de nuestras respectivas poblaciones tanto en el plano turístico, gastronómico, cultural, económico y tradicional.