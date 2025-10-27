Opinión | Peu de foto
Caràcter i destí
Al segle XX s’han escrit almenys dos textos filosòfics sobre la potestat humana d’obrar per reflexió i decisió pròpia o de fer-ho sense elecció possible, d’una manera imposada, ço és, la possible disjuntiva en la nostra conducta del que és atribuïble al destí i del que és atribuïble al caràcter. Segons sembla, el fonament d’aquesta alternativa es troba en una breu frase d’Heràclit («el caràcter d’un home és el seu destí») on sembla deixar en pròpia mà (caràcter) allò que l’antiga literatura grega atribuïa a la voluntat inamovible dels déus (destí). Aquesta distinció s’arreplega als diccionaris de forma resumida. Caràcter: «Tret o conjunt de trets indicadors de la naturalesa essencial d’una persona o cosa». Destí: «Encadenament de succeïts considerat com necessari i fatal».
La cosa es complica, tanmateix, als dos textos contemporanis. El primer, de Walter Benjamin (1892-1940), escrit el 1919 i publicat el 1921, examina des del pensament post-nietzschià els límits de l’afirmació d’Heràclit i els punts d’aproximació i divergència d’ambdós conceptes en relació a la culpa, el càstig, la felicitat, la tragèdia i la comèdia. El segon, de Rafael Sànchez Ferlosio (1927-2019), llegit en la cerimònia d’entrega del premi Cervantes (2004), situa el tema en relació amb l’argument d’una peça literària i amb el caràcter agònic o anagònic dels jocs (per competició o per pur plaer), situant els personatges del Quixot dins d’aquesta disjuntiva.
Quan va llegir el meu Pòntiques, Manolo Rodríguez ja m’advertí que pot ser era anar massa lluny elaborar literàriament Elx com la Roma imperial, amb César, Ovidi, Marc Antoni, Cleopatra i tutti quanti movent-se entre nosaltres. I tenia raó: elevar un lloc que majoritàriament dóna, com a molt, per a un sainet rural a la categoria del món llatí, prenyat de referències universals, potser era exagerat. Tanmateix, com quan a ell l’acusaven de voler que Elx fora com Barcelona (que també era anar una mica lluny) i ell responia «I tant! ja voldria jo!», al llarg dels meus escrits he procurat actuar per elevació i parlar d’aquest rodal on passem la vida com d’un lloc de cultura.
I aquesta digressió ve a conte de les fotografies de Pablo Ruz quan feia d’àngel de la mangrana pels anys 1993-1996, dels deu als tretze anys. Quan mire les fotos d’aquell nen em recorda (sempre salvant, insistesc, les diferències abismals) un poema de la poeta polonesa Wislawa Szymborska (1923-2012), Premi Nobel de Literatura (1996), titulat «Primera fotografia de Hitler», on es descriuen les emocions familiars i veïnals al davant d’aquell nadó acabat d’eixir de l’ou. «¿I qui és aquest nen amb la seua camiseta? / Pero ¡si és Adolfet, el fill dels Hitler!» / ¿Tal volta arribe a ser doctor en lleis? / ¿O potser tenor de l’òpera de Viena? / ¿De qui es aquesta panxeta pleneta de llet? ¿No se sap encara? / ¿D’un impressor, d’un metge, d’un comerciant, d’un rector? / ¿On aniran aquests peuets tan graciosos, on?».
Els estudiosos de l’autora hi han vist un exemple de la disjuntiva caràcter-destí que es troba en la base de tots nosaltres i, especialment, en els personatges reals o de ficció que han adquirit una notorietat pública, «una aportació al debat del determinisme enfront del lliure albir». El final és colpidor: en contrast amb la tragèdia que, com sabem, assolà Europa, el poema acaba plàcidament: «No se sent l’udol dels gossos, ni les passes del destí / el mestre d’història s’afluixa el coll / i badalla damunt dels quaderns».
Si traslladem les reflexions de la poeta a les nostres fotos, ¿potser podríem tenir una visió profètica de l’actual alcalde?: «Però ¿qui és aquest xiquet amb les seues aletes d’àngel?, ¿que serà de major?». Certament, ser alcalde d’Elx té poca glòria però deixeu-me especular: Ramonico i Manolo foren dos personatges clarament de destí, quasi de tragicomèdia grega, moguts pels designis dels omnipotents Lerma i García-Miralles. Diego ho fou de caràcter (com aquells que deixaren el camp d’Ílion sembrat de cadàvers, el de mon pare entre ells). Dels que vingueren després es pot dir poc: amb la mamandúrria assegurada, ja en tenien prou. Però Ruz és una altra cosa: malgrat la subcultura que escampa per Elx, ell s’ho creu i s’hi entrega. Tanmateix, ¿és un personatge de caràcter o de destí? És prompte per a dir-ho: és jove (poc més de quaranta anys) i pot tenir molta vida per davant, biològica i política. Tanmateix, jo diria que Ruz és un personatge de caràcter, un que s’ha forjat la trajectòria pròpia des de ben aviat, entestat en allò que deia Ramon Jaén: «Si vols ser bisbe, fica-t’ho en lo cap», i encara que molts no ho veurem i malgrat les seues mancances, pot seguir pujant en la política. No sols em fan pensar això les notícies publicades als diaris; també alguna referència personal.
M’explique: jo vaig ser l’arquitecte de la tramoia de la Festa del 1989 al 1998; i, encara que la meua competència era tant la tramoia de terra com l’aèria, durant les representacions solia pujar la palma de l’àngel i quedar-me al cel amb Vicente Quiles Candela (1931-2009), el darrer dels antics mestres de vila de la Festa d’Elx (cfr. «D’una Festa que canta» 2017). Per tant, tot el temps que Ruz féu d’àngel de la mangrana el poguí observar. Tenia poc d’extraordinari. Un xiquet de tants i tants que passen per la Festa uns anys i que en canviar-los la veu, com a molt, i molts anys després, s’hi reincorporen com jueus o apòstols. He dit un de tants, però no és cert. Ell tenia alguna cosa d’especial. No era la seua veu, potent i ben timbrada, com ha de ser la dels xiquets del Misteri; tampoc la seua estatura, massa voluminosa per als artefactes celestials que demanen xiquets prims i poqueta cosa que puguen nugar-se bé i on els xiquets polits cabien malament (alguna pobra criatura tingué que baixar i pujar amb el cap retorçut o amb la panxa a mitjan nugar: allò era una lluita constant entre el director de la tramoia i el mestre de capella, que atenia a la veu del xiquet o a les influencies familiars, però no al volum).
Ell no era especial per la veu ni pel volum corporal. El que tenia d’especial era la reacció que li suscitava aquella manipulació espectacular de cordes, corrioles, ordes, homes forçuts i bragats que amb les mans pujaven i baixaven la meravellosa escenografia inventada per l’arquitecte Marcos Evangelio al set-cents. Els nens solien baixar amb por i calia animar-los, donar-los força (ai, com s’espantava Javi Conejo!). Els tramoistes ho sabíem i ens esmerçàvem amb aquell deure cap als infants; no hi havia -no hi podia haver- familiars al voltant dels aparells: les mesures de seguretat eren fèrries: pobrets, tot sols baixant, cantant i deixant caure l’oripell des d’aquella altura incommensurable. Però ell no, ell baixava content i desimbolt i pujava més content encara. En arribar de tornada al cel, mentre el desnugàvem, el tréiem de l’aparell celestial i l’embolicàvem amb una manteta perquè no agafàs fred, ell ens mirava i tot melindrós, amb un somriure edulcorat, com qui reparteix benediccions urbi et orbi, ens donava les gràcies per haver-lo pujat i baixat tan estupendament. Que divertit ens resultava. Pensàvem que arribaria a cura, potser bisbe, però ens enganyàvem perquè, després d’un temps al seminari, decidí deixar la via sacra i entrar en política.
En fi, potser Manolo tenia raó, aquestes digressions són exagerades i la vida, com conclou Macbeth, «és només una ombra errant, un pobre còmic que fatxendeja i s’agita durant la seua hora en l’escenari i després ja no se’l torna a sentir; un conte contat per un idiota ple de renou i fúria que no significa res».
