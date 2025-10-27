Carta a Diego

Ha fallecido Diego Quiles Navarro. En domingo, se nos ha ido a la Eternidad este ilicitano ilustre, para estar ya al lado de su inseparable mujer, de Sacra, y allá donde esté presenciará todos los partidos de su querido Elche CF.

Diego ha sido el hombre que más ha querido a su Elche CF, era su prioridad especial, lo dejaba todo, todo, si el Elche CF requería su presencia. Doy fe de ello, porque he tenido la suerte de trabajar con él en Kelme, codo con codo, y en el Elche CF como vicepresidente económico, y he visto sus actuaciones siempre pensando en su querido Elche.

Y el éxito le acompañó siempre, porque vivir tres ascensos, incluido uno a la División de Honor del fútbol español, sólo lo ha conseguido Diego Quiles. Eres un grande y, por ello, te mereces el máximo honor, el máximo respeto, el máximo cariño, en la hora de tu despedida.

Y me emociono, porque me elegiste como compañero tuyo en el Gran Teatro en la tarde que te llamó la afición, porque ésta sabía que el drama que se vivía con el club abocado a la desaparición tenía solamente un nombre, un nombre que lo salvaría: Diego Quiles Navarro.

Y tenía tiempo para crear un fútbol base espectacular, en la Ciudad Deportiva Kelme, que aglutinaba a centenares de niños.

El ciclismo, junto a su hermano Pepe, fue también uno de los pilares deportivos de Kelme, un éxito continuo en la Vuelta a España y el Tour de Francia, que difundía la marca Kelme en todo el mundo.

En definitiva, un hombre del deporte.

Los que te conocimos, y tuvimos el placer de estar a tu lado, sabemos que, en todas las facetas de la vida, la familia, el fútbol, la empresa, la amistad, los valores éticos y morales… Eras un campeón.

Descansa en paz, Diego. Te quiero.