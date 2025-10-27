El Centre Oriol, abandonado por esta administración

Después de las espectaculares manifestaciones que hemos visto este fin de semana por la terrible gestión de este derechista gobierno autonómico —una gestión que costó 229 vidas—, la reacción de la población fue clara y contundente: pedir la dimisión de Mazón, alto y claro, sin fisuras.

Hasta yo, desde mi reposo, no pude evitar acercarme para, aunque fuera desde lejos, alzar mi voz y decir: “Mazón, dimisión".

Sin embargo, en este artículo no quiero hablaros de esta dana, sino de la que sucedió en 2019, y en la que, por suerte, había un gobierno bien capitaneado por Ximo Puig, un presidente socialista que sí supo gestionar las emergencias y evitar grandes tragedias, en un gobierno de coalición que dio sus frutos, como fue el Botànic.

Tony Sevilla

En aquel momento, la dana arrasó con el Centre Oriol, una residencia para personas con gran discapacidad ubicada en Orihuela. Allí viven personas tuteladas por conselleria, porque ya no tienen familia o, si la tienen, no pueden hacerse cargo de ellas. Es decir, estamos hablando del lado más vulnerable de la sociedad: personas que no tienen voz ni voto, ni en teoría quien las defienda.

Por suerte, no están solas. La asociación de madres y padres de ese centro está luchando por todos, tanto por quienes están tutelados como por quienes no lo están. Cuando ocurrió la tragedia de 2019, se les trasladó de manera provisional a un centro en Torrevieja, pues su residencia había sido arrasada por las aguas.

El trabajo del gobierno autonómico de aquel entonces fue muy digno, aunque lento. Se llegó incluso a firmar, antes de terminar la legislatura, la compra de un edificio en Orihuela para el pronto traslado de este colectivo de más de 30 personas con discapacidad a su lugar de origen, y hacerlo además en condiciones óptimas.

Pero, además de la incomprensible lentitud de la administración, hubo un cambio de gobierno. Y con él, dejadez y abandono incalificables por parte de la nueva administración autonómica.

Esta diputada que les habla lleva ese caso desde los inicios, acompañando desde el minuto uno. En cuanto me enteré del caso, he trabajado con ellos codo con codo: he hecho diferentes preguntas en el Parlamento, los he acompañado en todas y cada una de las reuniones, manifestaciones y reivindicaciones que me han pedido, independientemente del partido que estuviera en el gobierno. La causa me seguía pareciendo justa y siempre he creído que había que hacer presión para lograrlo.

Cronología de los momentos más duros de la dana en la Vega Baja en 2019 / INFORMACIÓN

Yo podría ser una de ellas si no hubiera tenido la suerte de tener esta voz que me permite denunciar este tipo de injusticias. Gracias al Partido Socialista, que me lo permite hoy en día en el ámbito autonómico.

Sin embargo, todo han sido buenas palabras. Y mientras tanto, el Centro de Orihuela sigue sin comenzar las obras, y las instalaciones en Torrevieja —donde estas personas están ubicadas de manera “provisional”— continúan siendo un lugar inadecuado. Lo digo con conocimiento de causa, pues las visité junto al Grupo Municipal Socialista de esa localidad, y corroboramos esto que os digo.

¿Seis años les parece algo provisional? Desde luego, a mí no. Lo que me produce es vergüenza.

Es de esas cuestiones que me remueven las entrañas, pues estoy segura de que, si no se tratara de un colectivo tan vulnerable y perteneciera a un lobby mucho más potente, esto no sucedería.

Por ello, hoy he salido por primera vez de mi reposo —obligatorio después de mi caída—, casi cuatro meses en los que solo he acudido en contadas ocasiones a Les Corts Valencianes. Lo he hecho para estar junto a Antonio Trujillo, presidente de la asociación y portavoz —en mayúsculas— de este desastre, junto al resto de padres y madres de personas afectadas con discapacidad. Siempre me han permitido estar con ellos en la lucha.

Creo firmemente que la política solo vale la pena si sirve para mejorar la vida de la ciudadanía. Por ello, una vez más, estaré allí para gritar alto y claro que estas personas merecen que se arregle el antiguo asilo de Orihuela, comprado por el anterior gobierno autonómico, para que vivan en condiciones dignas y en su lugar de origen, sin desarraigo.

Pero también para exigir que, mientras tanto, se arreglen las condiciones ínfimas en las que viven en Torrevieja: un sitio no accesible y con unas circunstancias que prefiero no detallar aquí, porque a mí se me cae la cara de vergüenza.

Al igual que a mis compañeras socialistas Carolina, de Orihuela, y Bárbara, de Torrevieja, esta situación nos duele profundamente. Seguiremos hasta el final.

Ojalá este artículo sirva para tomar conciencia de la gravedad del caso y ponerse en marcha ya, porque no hay derecho a que quienes nos gobiernan miren hacia otro lado ante la vulnerabilidad extrema de estas personas. Hay que actuar ya.

Por último, quiero agradecer al AMPA del Centre Oriol su trabajo incansable, no solo por sus hijos —que están más protegidos—, sino también por quienes, junto a ellos, están tutelados por Conselleria y no tienen quien los defienda.

Su lucha no cesa y nos enseña que la política tiene valor cuando se ejecuta con humanidad y responsabilidad.

Gracias también a todas las personas que se manifestaron este fin de semana por la dana del año pasado, pero desde aquí os invito a acompañarnos hoy en la concentración en Orihuela y la próxima semana frente a Conselleria, para que dejen de dar largas con excusas de edificios, burocracia y demás, y den una solución digna a esas personas que tienen el mismo derecho que todos nosotros a vivir en condiciones adecuadas, con accesibilidad y en su lugar de origen.

Esa es mi verdadera motivación para estar en política: dar voz a quienes no la tienen y ayudar a mejorar la sociedad en la que vivimos como servicio público.

Seguiremos luchando junto al Centre Oriol en todo lo que nos pidan, pues es nuestra obligación y devoción como responsables públicas. Para eso nos votaron y, como siempre digo, encima nos pagan.

A ver si alguien del gobierno autonómico siente un poco de vergüenza y da un paso firme para que esta situación denigrante se termine.

A mí, al menos, me ha servido para abandonar por un rato mi reposo obligatorio y recordarme lo que realmente importa en la vida. Allí estaré junto a vosotros.

Gracias por vuestra lucha, que por supuesto es la mía, y la de todas las personas que nos lean.