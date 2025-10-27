Elogio al maestro de la tertulia

No hay conversación más refrescante que aquella que se da sin prisa, con los codos apoyados en la mesa y el alma abierta. En tiempos de mensajes fugaces, audios precipitados y opiniones lanzadas al vuelo, parece casi una excentricidad reivindicar la tertulia. Y, sin embargo, hay personas cuya sola forma de estar en el mundo es, en sí misma, una defensa de ese arte perdido.

Reconozcámoslo: corren malos tiempos, no solo para la lírica, sino también para la plática. La llamada polarización es otra de esas epidemias modernas en las que parece obligatorio escoger bando en todo momento. Eran otros polos los que a él le gustaban. Frente al grito fácil y la trinchera digital, elegía la sobremesa. Frente al monólogo, el diálogo. Frente al like inmediato, la pausa.

Los tertulianos —tertuliantes, contertulios— de verdad no son aquellos que vociferan y vemos a todas horas en los medios. Son personas que inspiran, no que aspiran. Grandes escuchadores, maestros del matiz. Se definen porque es fácil encontrar intersecciones con ellos, puntos en común más allá de la posición, el tema o la circunstancia.

Con José Luis —Pepe, para casi todos— tardé muy poco en conectar: su arte lo hacía casi todo. Hoy que todo parece urgente y binario, conviene recordar que hubo personas como él, capaces de unir voluntades sin levantar la voz, de dialogar sin imponer, de convencer sin vencer. Y sí, también de disfrutar de un buen helado mientras lo hacía.

Les contaré una anécdota. Mi madre creció en el barrio de San Miguel, en Ibi, y yo, de niño, veía aquellas imágenes de La Ibense —y algunas otras— como una promesa de verano que terminaba. Cuando se lo conté, confesando que uno se crio como “niño de hueso gordo”, me dedicó una sonrisa cómplice, de esas que suben el bigote y achinan los ojos —que nadie se me ofenda—. Esa sonrisa suya, mitad ironía mitad ternura, decía más que mil palabras. Por algo me recordaba, quizá, al genial Tip. Un humor sereno, casi filosófico, que le salía sin proponérselo.

Ortega y Gasset decía que el diálogo es la forma más alta de la convivencia. Pepe lo entendía bien: sabía escuchar, preguntar y reír, sin convertir nunca la charla en discurso. No sé ustedes, pero todas las personas de las que he aprendido algo tenían esa misma cualidad: no se limitaban a lanzar proclamas, sino que irradiaban curiosidad en cada frase, en cada silencio. Disfrutaban del arte de conversar, de elevar lo cotidiano y poner el acento en lo sencillo. Supongo que, cuando uno está frente a un genio, se da cuenta de que su poder no radica en saberse todos los trucos, sino en convertir lo difícil en fácil; en tener más preguntas que respuestas, en lograr que el tema a tratar sea de interés a todos.

Un tertuliano, además, tiene sus santuarios: la plaza de la Palla, el Quintín, Ciudad Jardín. Quiero pensar que, desde el jueves, su santuario será el abrazo fundido de sus tres hijos con su mujer; las líneas del difícil y conmovedor parlamento de Luisa; el reposo de la cabeza de María en el hombro de Guille. Cuánto orgullo en cada lágrima, ché. Y andará con ellos, presente, en cualquier tertulia que merezca la pena. De esas con menos polos y más helados que compartir.

José Luis Gisbert (1950-2025) falleció el pasado 22 de octubre y, además, su nombre siempre irá ligado al mundo del asociacionismo empresarial, en general, y al helado alicantino, español y europeo, en particular. En Cámara, en IFA, de la que fue presidente. Durante años, presidió la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos de España (ANHCEA) y fue también presidente de la federación europea del sector, Artglace. Pero ese, querido lector o lectora, es otro tema.

Hasta la vista, Pepe.

Se te echará mucho de menos, José Luis.