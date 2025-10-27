Un empresario de garra

Se nos ha ido Diego Quiles. Mi primer pensamiento, de solidaridad con el dolor de sus hijos y también de sus hermanos. A continuación, pienso que nos ha dejado un gran ilicitano, una gran persona, porque supo encarnar los mejores valores del emprendedor y valorar la importancia del Elche Club de Fútbol como un símbolo para la ciudad, y supo también ponerlo por encima de todo.

Diego Quiles fundó hace casi cincuenta años, en 1977, la firma Kelme, todo un referente nacional e internacional del sector del calzado ilicitano y del equipamiento deportivo de la que poco puedo añadir al sentimiento de orgullo colectivo que le acompaña desde su creación. Además, siempre hizo gala de una inequívoca apuesta por el deporte local, apoyando y patrocinando distintas disciplinas deportivas, de entre las que destaca el ciclismo. Siempre quedará en el paisaje sentimental de los ilicitanos, especialmente de los más deportistas, que una zona de la ciudad la recordamos todavía por la presencia de la ciudad deportiva que tenía el nombre de su marca empresarial. Pero sin duda lo recordamos porque imprimió su personalidad en la dirección del Elche CF durante las temporadas en que fue su presidente. En el año 1983, en su primera presidencia, logró formar un equipo fuerte y modélico que logró esa misma temporada el ascenso a Primera. En el 97 y en el 99 también hizo realidad los siempre complicados ascensos a Segunda. El equipo vivió bajo su presidencia algunos de los momentos más intensos de su historia, es obligatorio recordar cómo en la temporada 94-95, cuando el Elche CF vivió momentos de gran incertidumbre, impuso su liderazgo y «entregó su corazón de ilicitano» en la recordada asamblea en el Gran Teatro para conseguir reflotar el club.

Quiero destacar que la identidad colectiva se construye con el buen hacer de personas como Diego Quiles, que siempre se exigen a sí mismas más que lo preciso, que dedican su esfuerzo, su tiempo y su ilusión a conseguir hacer realidad un sueño y a aumentar el bienestar de sus ciudadanos, dejando así constancia permanente del fruto de su trabajo. La generosidad de estas personas, la generosidad de Diego Quiles, se demuestra en el concepto que ellos mismos tienen de su labor. Él siempre decía que abrir oportunidades a los demás era la manera de «devolver a Elche lo que Elche le dio».

Diego Quiles, gran ilicitano, empresario modelo y de garra, uno de los presidentes del Elche CF más decisivo en su historia, te llevas el afecto y el aprecio de todos nosotros. Gracias por tu entrega, por tu ejemplo.