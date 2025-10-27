El espacio En primicia nos presentó a Iñaki Gabilondo, que protagonizó una hora de televisión imprescindible. Tres fueron los marcos donde se desarrolló el encuentro con Lara Siscar. En primer término visitaron los estudios de Prado del Rey donde Gabilondo entrevistó a Felipe González. Allí le preguntó, sin rodeos, por los GAL. Corría enero de 1995 y pese a existir ya las televisiones privadas logró una audiencia de más de ocho millones de espectadores (la segunda edición del Telediario, que por aquel entonces presentaba Ramón Pellicer, también batía récord de seguidores).

Desde allí Lara Siscar e Iñaki Gabilondo también recordaron cómo fue la noche del 23-F. Como director de los servicios informativos, Iñaki poseyó durante horas las imágenes que hicieron historia. En una mano tenía una bomba informativa, pero en la otra pesaba el riesgo de que, en caso de ser emitida, los militares buscasen la revancha, ya que habían ordenado (tajantemente) que no se informase en TVE acerca del golpe de Estado. Primó la prudencia, y solamente cuando los diputados secuestrados en el Congreso fueron liberados el documento fue emitido, ya en la jornada del 24 de febrero de 1981.

La segunda parada de En primicia fue el domicilio del periodista, donde recordó sus episodios más personales, y la tercera, como no podía ser de otro modo, las instalaciones de la cadena SER, donde relató cómo combatió el cáncer, simultaneándolo con el trabajo.

En un momento del programa Iñaki Gabilondo afirmó que todavía está (tiene 83 años) en «primero de escuchar». Con lo que quiso reflexionar acerca de la base del entendimiento entre personas con ideas distintas. Como epílogo tuvo un divertido encuentro con La pija y el quinqui, dando así relevancia a las nuevas formas de hacer periodismo. En primicia, un espacio modélico.