Sin ser precisamente un santo varón y mucho menos mi ser humano favorito, y sé de lo que hablo, Mazón ha tenido muy mala suerte a partir del 29 de octubre pasado, lo que tampoco quiere decir que no se lo haya buscado. Lo malo de la huida hacia adelante es que debes constantemente duplicar la apuesta, y las invenciones. Y una cosa te lleva a otra hasta no saber cómo la liaste parda y en qué momento se jodió el Perú.

Hay tipos que sin ser muy buenos en lo suyo tienen la suerte de cara y navegan siempre con el viento a favor, lo que es divertido, pero no tiene mucho mérito, como sabe cualquiera que haya regateado en un velero. Si sufres una serie de catastróficas desdichas, se te revientan las costuras y ya no es que unos pocos sepan que en el fondo tienes la capacidad justa para dirigir una comunidad de vecinos, es que ya nadie tiene la menor duda.

Pero no tengo la menor intención de frivolizar. Quienes sufrieron las desdichas fueron los fallecidos y sus familias. Todos lloramos su pérdida, a la vez que exigimos aclaraciones, gestos y, desde luego, asunción de responsabilidades. Habría sido tan sencillo como pedir perdón a las víctimas, comprometerse a no ser el candidato en las próximas elecciones, agachar la testa y trabajar en silencio por recuperar lo que el agua nos arrebató. Obviamente no ha dado ninguno de estos pasos, justamente se han dado los contrarios. La soberbia es pecado capital y sinónimos suyos son arrogancia, vanidad y altanería. Esa sonrisa prepotente de conejo le mata.

Cargar las tintas ahora sería fácil, porque muchos hemos rebasado el nivel de indignación, pero tampoco sería justo con quienes salieron de sus casas ese día y nunca regresaron, sin que nadie les advirtiera del peligro. La justicia tiene mucho que decir, pero no podemos cargar sobre los hombros de juezas y jueces tan pesada carga. La sociedad necesita dar su veredicto también, porque hay actuaciones que, no siendo delito, o sí, deben tener un reproche ciudadano.

Los gritos de asesino o similares, que acompañan a Mazón allá donde va, no tienen un pase y avergüenzan a quienes creemos que, por supuesto, no mató a nadie, pero que, por acción, por omisión o por negligencia no actuó como debía y en lo que era su altísima responsabilidad que todos le pagamos en salario y en lujos y oropeles.

Independientemente de la búsqueda de culpables y de castigos, la deriva de Mazón desde la dana no puede ser más escandalosa. Agarrarse al poder, buscar como mal menor una salida digna o tratar de que el personal olvide y perdone no justifican inventar versión tras versión, y a cada cual más estrafalaria, de sus pasos en ese día fatídico. Entregarse con armas y bagajes a Vox para poner a Feijóo (o a quien mande en el PP) en un brete si trata de decapitarlo antes de las elecciones supone una afrenta al conjunto de los ciudadanos de la Comunidad.

No todo vale y ya está bien. Es demasiado castigo para unos ciudadanos que han sufrido la riada, o que hemos sufrido, porque en esto yo me siento tan valenciano como el que más, y nos negamos a que se nos utilice como moneda de cambio para mantener la corona en una cabeza que ha demostrado no merecerla.

Pero podría ser que no hubiera reproche judicial, que ni siquiera sea encausado, porque en la inacción no hay delito y que vayan a pagar el pato los que sí estaban en el puesto de mando que les tocaba, por obrar y equivocarse. Cabe la posibilidad de que consiga llegar a las elecciones y que, incluso, su partido pretenda no cambiar el destino y auparle como candidato para que las aguas del Jordán de las urnas laven sus pecados. Puede incluso que la izquierda, desunida como es habitual, no logre convencer a suficientes ciudadanos y deje el camino expedito para una nueva coalición de la derecha y la extrema derecha. Puede ser, quizá, que un nuevo escándalo de otros deje en pecadillo venial los “errores” de Mazón.

Puede. Es posible. Todo es posible en cualquier juego de azar y la política es como jugar a la ruleta: la caza de una mariposa esquiva que va y que viene, del 0 (o del 00 si la rueda es americana) al 36, vuelta tras vuelta.

El 29 de octubre pasado doblaron las campanas por todos nosotros. Cualquiera pudo estar en el lugar de los que fallecieron arrastrados por el barro. No hay palabras ni lágrimas suficientes para lamentar la pérdida y consolar a las familias, que piden verdad y justicia para continuar con sus vidas. Parece difícil no empatizar con el horror que sufren y, así y todo, algunos lo consiguen. Ni olvido ni perdón para ellos.