La sociedad frente al espejo

Hace unos días, el último Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales advertía sobre la pérdida de valores que está viviendo nuestra sociedad. Decía, con razón, que la libertad individual es un espejismo y que nos hemos convertido en productos de nuestras propias creaciones, perdiendo por el camino cualquier atisbo de empatía con el prójimo. No hablaba únicamente de España, pero aquí esa reflexión tiene hoy una vigencia dolorosa.

En la Comunitat Valenciana asistimos en directo al declive moral de una parte de nuestras instituciones. El acuerdo entre PP y Vox ha decidido que el problema no es el colapso sanitario, ni las listas de espera interminables, ni los profesionales exhaustos, sino quién usa la sanidad. Pretenden distinguir entre españoles y migrantes en las estadísticas del sistema público, en la donación de sangre, incluso en la atención médica. Como si un país decente pudiera medir la dignidad por el lugar de nacimiento.

El verdadero ataque a la sanidad no viene de quien la usa, sino de quien la desmantela. Porque cuando se cierran centros de salud, cuando se reducen plantillas, cuando se externalizan servicios, se destruye lo que nos hace iguales: lo público. Esa es la frontera que realmente nos separa.

Y mientras esto ocurre, el periodismo, que debería ser el reflejo crítico de la sociedad, atraviesa su propia decadencia. No es solo cuestión de pluralidad o de libertad de expresión; es una cuestión de decencia. En À Punt, la televisión pública valenciana, se retransmitían corridas de toros mientras más de 50.000 personas llenaban las calles para exigir la dimisión de Mazón en el aniversario de la dana. No fue un error: fue una elección. Una elección que dice mucho de en qué punto estamos.

No es un caso aislado. Hemos visto informativos que dedican más tiempo a reproducir bulos de redes sociales que a investigar los problemas reales de las personas. Periódicos que han cambiado la verdad por el clic polémico, y radios que confunden tertulias con manipulación. Cuando los medios dejan de fiscalizar, la democracia pierde el aire.

Vivimos un momento en el que se informa contra la verdad. Y, sin embargo, no todo está perdido. Porque la sociedad no está condenada de forma inevitable al declive: la sociedad aún elige. Elige entre aceptar la mentira y mirar hacia otro lado o levantar la voz. Y son muchas las personas que ya han elegido levantar la voz por aquellos convenientemente silenciados, ya sea sosteniendo un micrófono en los medios o una pancarta en la calle. Y ellas son la verdadera vacuna contra el declive.