Un año de la dana. Justicia, memoria y reparación

Se cumple un año de aquella terrible dana que asoló Valencia. Una tarde oscura y torrencial de agua, barro y lodo lo cubrió todo arrasando vidas, familias, casas, trabajos, empresas, recuerdos y muchos sueños.

Gritos de socorro ahogados en medio de la oscuridad de la noche en las calles de los pueblos valencianos.

Es muy difícil imaginar tanto horror. Llamadas a hijos, padres, hermanos, abuelos, amigos. Algunos nunca más contestarían. 229 de víctimas nos dejaron para siempre en medio de aquella torrentera, daños incalculables y una huella de dolor inconmensurable en nuestra memoria colectiva.

Se cumple un año de recuerdo, pero también de indignación, de rabia y de impotencia porque sabemos que estas muertes se podrían haber evitado, pero la inacción y la desaparición del señor Mazón a la hora de enviar la alerta convirtió aquella tarde del 29 de octubre en la mayor tragedia para España y para la Comunitat Valenciana.

La verdad de esta terrible tragedia se está abriendo paso y a estas alturas algo está muy claro y es que falló la decisión política de quien estaba a cargo de dar la alerta masiva de socorro a la población. Y no era otra que la Generalitat Valenciana que no lo haría hasta pasadas las 20 horas, cuando decenas de personas yacían bajo las aguas o estaban desaparecidas.

También es verdad que después de un año la incógnita más importante aún no tiene respuesta. Ni las llamadas ni los registros de desplazamientos ni los testimonios han esclarecido aún dónde estuvo el presidente de la Generalitat cuando su pueblo se ahogaba.

Un hombre pasea por una calle anegada de barro en Paiporta, Valencia, tras el paso de la dana. / Rober Solsona / Europa Press

Sabemos que las muertes sucedieron entre las 15:00 y las 20 horas. Tiempo que el señor Mazón dedicó a una comida que duraría cuatro horas, las horas más críticas para las víctimas.

Ahora ya sabemos que los pasos del señor Mazón durante la jornada de la catástrofe son la clave para desentrañar qué falló aquel día .

Es evidente que el señor Mazón y el Partido Popular no han sabido gestionar ni el antes ni el durante ni el después. El presidente Mazón abandonó a su pueblo, no les avisó antes ni supo socorrerles después.

Su incompetencia ha costado muchas vidas, demasiadas. Intentar la exculpación del señor Mazón y del Gobierno valenciano no les saldrá gratis.

El presidente Mazón repite machaconamente que no estaba obligado a estar en el Cecopi ese día. Y la pregunta que nos hacemos todos los valencianos es la siguiente: si en aquellos momentos no pudimos contar con él, por qué vamos a seguir confiando en él ahora.

El señor Mazón no acudió hasta las 20 horas al Cecopi a pesar de las numerosas alertas de la Aemet, de la Confederación Hidrográfica del Segura, de la información en radio y televisión que a esas horas trasladaban imágenes de una comarca entera ahogándose, la comarca de Utiel / Requena.

Señor Mazón, ¿cuántos pueblos son necesarios que se ahoguen para que usted pida perdón, asuma ya su responsabilidad, dimita y deje descansar a las familias con su dolor?

Mientras que el señor Mazón en las horas más difíciles de la historia valenciana estaba desaparecido, el Gobierno estuvo en todo momento donde tenía que estar.

La delegada de Gobierno suspendió su agenda y a las 7:30 h de la mañana ya había reunido a su equipo y telefoneó durante varias veces a la consellera de Interior para ofrecer toda la ayuda estatal a la Generalitat Valenciana.

El presidente de la Generalitat, Carlso Mazón, la noche del 29 al 30 de octubre. / EFE/Kai Fösterling

El compromiso del Gobierno con esta tragedia ha sido y es firme tanto en el acompañamiento de las víctimas como en la recuperación. El gobierno estará en Valencia el tiempo que sea necesario. Inmediatamente, el día 5 de noviembre de 2024 el Gobierno de España aprobó un plan de respuesta inmediata de reconstrucción y de relanzamiento de la Comunidad Valenciana. Un plan con tres fases y dotado con 14.600 millones para intentar reconstruir el futuro de esta provincia valenciana.

Sabemos que el dinero nunca devolverá la vida ni mitigará el dolor de las víctimas pero sí estamos seguros que el Plan de Recuperación del Gobierno dará esperanza para volver a empezar.

El Gobierno valenciano lejos de asumir alguna responsabilidad continúa sin demostrar empatía o autocrítica como lo hizo en los días posteriores a la dana, enviando a las víctimas a esperar a sus muertos en casa.

O como esta semana que se celebrará el funeral de Estado, donde los familiares le han pedido al señor Mazón, que no asista, que no les representa. El presidente, lejos de demostrar empatía sigue empeñado en asistir a un lugar donde no es bien recibido.

El Gobierno valenciano no tiene proyecto, no tiene credibilidad y tampoco tiene equipo competente. No olvidemos tampoco en las consecuencias de esta tragedia la confluencia negacionista del Consell con Vox y la eliminación del extraordinario modelo de emergencias de Ximo Puig (el señor Mazón se cargó la Unidad Valenciana de Emergencias, eliminaron la Oficina del cambio climático y redujeron más de 13 millones en emergencias).

No todos somos iguales y no todos los responsables políticos responden igual a los momentos de emergencias.

En septiembre de 2019 una dana asoló la Vega Baja, se desbordó el río Segura y numerosos pueblos fueron anegados, pero las consecuencias en pérdidas humanas fueron distintas porque la respuesta del Gobierno de Ximo Puig al frente de las emergencias y la coordinación con el Gobierno de España fue diferente porque se activaron los medios de socorro a la población en la fase de preemergencia tanto autonómicos como estatales.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El señor Mazón quiere liderar el futuro y la reconstrucción de la Comunidad Valenciana. Para reconstruir hay que tener credibilidad y respeto a las víctimas y el señor Mazón no lo tiene. Lo demostró en la manifestación del sábado. Mientras miles de personas alzaban su voz en la calle pidiendo su dimisión, la televisión valenciana, a sus órdenes, emitía un programa taurino.

El señor Mazón dice que falló el sistema, que hubo apagón informativo cuando él decidió estar cinco horas incomunicado.

No, señor Mazón, el único apagón fue el suyo que durante la tarde más trágica de la Comunidad Valenciana dimitió de su responsabilidad.

El señor Mazón no puede seguir ni un día más al frente del Consell y por eso el pueblo valenciano pide su dimisión y la libertad de votar a quien no abandona a su gente. El agua tiene memoria y sus mentiras, su manipulación y su falta de ética, también.

Mientras Mazón sigue desgranando la margarita de su futuro con el beneplácito del señor Feijóo, el Gobierno de España está en la reconstrucción, trabajando en el futuro y aprobando ayudas.

El incremento de la temperatura del mar Mediterráneo produce fenómenos meteorológicos extremos y es una evidencia científica que las danas se volverán a repetir.

Pero también es una evidencia que se pueden evitar sus terribles consecuencias en pérdidas de vidas si se actúa desde el conocimiento, la prevención, el auxilio y la responsabilidad.