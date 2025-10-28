El avance de la libertad y las prebendas de algunos

Uno de los reyes de la motosierra, inesperadamente, ha logrado el triunfo en las elecciones legislativas como todo el mundo sabe. El presidente anarcocapitalista, Milei, vence obstáculos en el Congreso argentino y recibirá la ayuda que le prometió Trump si ganaba. Es decir, 20.000 millones de dólares o el caos devaluatorio en el caso de no ganar. De modo que un sector de la sociedad ha votado en favor de la falsa libertad para la mayoría. La recesión económica, un Gobierno sacudido por las tramas de corrupción, el descontento y las protestas callejeras no han sido suficientes. Y los electores le vuelven a situar en el olimpo de los dioses de barro por obra y gracia de las urnas.

El truco de magia consiste en poner golosinas en la mesa. El personal se vende, ante circunstancias difíciles, y otros compran. Los negocios, ¡carajo!, se ponen al servicio de empresas estadounidenses y todos tan felices. Litio, gas natural, tierras raras y petróleo. Esa es la intención. El héroe Donald no obsequia nada ni perdona a nadie. La opción del peronismo no ha metido los suficientes goles en la puerta contraria, pese a que arrasó el pasado 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Ahora obtiene el triunfo Milei como si fuese un mal menor. La volatilidad de muchos electores es así, y no es que no estén en su derecho de votar a quien prefieran con las consecuencias correspondientes.

Este es el mismo concepto de libertad que tienen las dos derechas españolas. El presidente argentino recibe un balón de oxígeno y podrá mantener su poder de frenar las iniciativas del Congreso que choquen con su autoritario talante. Llevará a cabo varias reformas, laboral, impositiva y del sistema de pensiones, en beneficio de unos cuantos y en claro perjuicio de muchos, incluyendo a buena parte de quienes le votan alegremente, los cuales ganan un 30 % menos que hace dos años. Primero se arruinan de esa forma y con subidas de precios. Y más adelante verán la luz de la prosperidad, según Milei, un tipo que, además, desprecia las cuestiones de género y del medioambiente. Ha restado financiación a la salud y la educación, y ha quitado beneficios a los discapacitados.

¡Menuda joya! El ultraderechista estaba al borde del abismo hasta que le socorrió el dios Trump, otro que tal baila. Sin embargo, los problemas de Milei no quedan resueltos con el imperialismo financiero de Estados Unidos. Argentina debe pagar 19.000 millones de dólares a sus acreedores en 2026. De modo que las motosierras también lloran. Aspira a ser reelegido dentro de un par de años y no va a desprenderse de su herramienta de recortes en el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu de La Libertad Avanza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al presidente argentino, Javier Milei, el pasado 14 de octubre en la Casa Blanca. / WILL OLIVER / EFE

En términos políticos, económicos y geopolíticos, la construcción de la Argentina grande va unida a la deconstrucción de la ciudadanía. De entrada, el liberal libertario o anarquista de mercado consolida su proyecto y amplía su respaldo a fin de estabilizar la economía a costa del sacrificio ajeno que solo engorda a unos pocos y adelgaza a la mayor parte. No transitoriamente. Privatizaciones, despidos y más lindezas aún.

¿Podrá organizarse la oposición argentina con distintos perfiles y pensando en los comicios presidenciales frente al agresivo Milei apoyado por el desquiciado Donald a causa del interés estratégico? Entre otras cosas ya mencionadas, revertir la presencia muy fuerte de China en Sudamérica. El dinero lo ponen los pobres contribuyentes que soportan a Trump o protestan contra él mientras el sujeto sigue avanzando con su afán de hacer añicos la democracia. ¿Es soportable que esto pueda ocurrir tranquilamente?

A propósito, hablemos del falsamente inmaculado Aznar, el cual reivindica la necesidad de líderes auténticos, no «demagogos y chamanes». ¿Por quién lo dice? En su libro Orden y libertad advierte de los riesgos de imitar el discurso de la extrema derecha para competir con Vox. Su partido es la alternativa con la intención de salvar a España. ¿No baja el paro y prosperan el empleo, los afiliados a la SS y el crecimiento sostenido? Los derechos mejoran, sí, lo que no significa que la gente no tenga problemas.

La oferta sólida del PP se centra en reducir el papel del Estado a la mínima expresión, gestionar deficientemente lo público y no favorecer nunca a las clases populares y los servicios básicos. Solo les interesa, a través de un orden injusto establecido, el avance de la libertad y las prebendas de algunos. Lo normal. No tenga duda Puigdemont de que Feijóo y Abascal harían todo lo posible con el objetivo de triturarle, de sembrar truenos en Cataluña y anular totalmente a Junts. Si eso es mejor, que siga tentando al peligro. Busca aire, una imagen de ruptura con el PSOE por la disputa electoral catalana.