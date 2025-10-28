Opinión | Crítica
Desconcierto del público
"Viejos tiempos"
**
De Harold Pinter.
Dirección: Beatriz Argüello.
El autor británico es un clásico contemporáneo, lo que viene al caso de la pieza «Viejos tiempos» (1971). Pero Harold Pinter no es suficiente para sostener la atención del público. A los hechos me remito. Uno se queda con la temática, no con el avance textual. Tenemos dos cuestiones existenciales, la soledad y la incertidumbre de una forma simbólica, y un matrimonio que recibe la visita de una amiga de juventud de ella, veinte años después. Recuerdan y monologan sobre sucesos acontecidos o quizá imaginarios.
La visión relativa a una misma cosa puede variar en función de cada individuo. Incluso la banalidad verbal tiene que ofrecer algún interés al espectador. No lo aporta en términos generales. Y no se trata de lanzar grandes discursos sin sentido de la situación o de la teatralidad.
Sea como fuere, la realidad, la ficción, la racionalidad y la locura se mezclan al mismo tiempo. La esposa rememora haber visto muerta a la otra mujer. Las sospechas, los deseos o las dudas no rompen, excepto a veces, la monotonía en la que residen los intérpretes Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina, dirigidos por Beatriz Argüello a partir de la versión de Pablo Remón. Los actores defienden el texto en la medida en que la palabra y la acción lo permiten. Él y ellas cumplen bien, y el actor airea su ilustre apellido y un timbre de voz parecido al de su padre Héctor.
En un intento de neutralizar la rutina se incluyen algunos temas musicales, evocados por los tres, y pasos coreográficos con la identidad de Óscar Martínez. Y algo más. Un sugestivo teatro de sombras donde la sensual esposa se mete en una bañera para refugiarse en su pequeño paraíso. El diseño de iluminación de Paloma Parra cumple un notable papel ahí y en otros pasajes. De todos modos, la elegante puesta en escena no borró el desconcierto de quienes visitaron el Principal de Alicante. Es una pena que ciertos asuntos no los transmita una obra que enganche a cualquiera en óptimas condiciones. El aburrimiento debe prohibirse.
