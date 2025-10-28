Incógnitas con la lesión de Dani Carvajal

El Real Madrid ha reportado que su futbolista Daniel Carvajal padece un cuerpo libre intraarticular en la rodilla de la que fue operado justo ahora hace un año. ¿Qué es un cuerpo libre intraarticular? Es un trozo de la superficie articular de la rodilla que se ha desprendido y se mueve libremente por la articulación.

Este hecho, el de que se mueva libremente, puede provocar que se sitúe en zonas dinámicamente muy activas y que produzca un bloqueo en la articulación. Sería una situación muy compleja que podría llevar a una lesión de alto nivel. Es, pues, muy indicado extraer este cuerpo libre, tal y como, según leemos en parte del Madrid, se va a hacer.

La gravedad de esta lesión depende de tres factores. Primero, del tamaño que tenga este desprendimiento y del hueco que deja en la superficie articular. Segundo, de su ubicación: no es lo mismo que esté situado en zonas donde no apoya la rodilla que en zonas de apoyo, que serían de mayor gravedad.

Y, por último, la causa, que puede ser una insuficiencia mecánica del ligamento cruzado, un episodio de inestabilidad o un déficit de amortiguación por parte del menisco.

Una tercera opción, tal vez la más benigna, es que se trate de un episodio más degenerativo, de los que en las rodillas de los futbolistas se suelen producir a lo largo de los años.

Confiemos en que sea lo más pequeño posible, en zona de carga, y que tenga la menor relevancia y trascendencia para el futuro del futbolista. Esperemos que la recuperación sea completa y, dependiendo de estos tres factores, se podrá hablar del tiempo que va a invertir en ello el futbolista.