Que vuelvan inmediatamente el Hombre del Saco, Drácula y Frankenstein

«Dejamos de buscar monstruos debajo de nuestras camas cuando nos dimos cuenta de que los monstruos estaban dentro de nosotros». Charles Darwin.

Anda que no han pasado cosas en los últimos siete días, un sin parar, oiga, por un lado, nos han cambiado la hora y hemos entrado en el horario de invierno, un verdadero asco, qué quieren que les diga, eso de que a las seis de la tarde sea de noche es igual de deprimente que el último día de las vacaciones o tomarse un helado de langosta, un despropósito. Yo es que flipo con el debate sobre si se prefiere el horario de verano o de invierno, vamos y vamos, por favor, siempre el de verano: luz, claridad y verbeneo, el de invierno para los osos a los que les gusta invernar y para los guiris, a los que les gusta cenar a las seis de la tarde. A mí a esa hora no me entra ni un rosegón de pan.

Por otro lado, hemos celebrado por todo lo alto la festividad de San Crispín, Patrón de los zapateros, con su pregón, su triduo, su serenata, su ofrenda de flores, con el reparto de sus tradicionales tachuelas, que dicen que dan suerte, como el calvo de la Lotería de Navidad, pero que a mí todo lo más que me han dado es un pinchazo y el tradicional almuerzo de coca de mollitas con sardina, olivas y cebollas en vinagre y, como colofón final, con su tradicional romería, a la que no ha faltado nadie, por favor, la duda ofende, allí han estado, con su pañuelo al cuello y en su mano una caña, el alcalde, los miembros del equipo de gobierno, los de la oposición municipal, Noé, el que vende la regalicia, las reinas y damas de las fiestas, mi amigo Paco que es repartidor del butano, un vendedor de cupones de la ONCE y mi vecina Carmen, que vive en el primero y que tiene un puesto de venta ambulante de tramusos y garbanzos, y, como no podía ser de otro modo, representantes de todas las asociaciones festeras, sociales y culturales de la ciudad, entre las que se encontraban por primera vez la Plataforma Salvem las Conyetas, que es una escisión de otras cuya finalidad es salvar cosas o lugares propios de nuestra ciudad y la de reciente creación El Ferriol y Algunos Residentes en la Parte Oeste de Alzabares Bajo Piensa, otra escisión más, esta vez de pensadores. Ha sido todo un evento del que un año más ha disfrutado la ciudadanía, por lo que hay que agradecer a sus organizadores, en concreto a la Asociación Cultural San Crispín su esfuerzo y dedicación en mantener una de nuestras tradiciones. Enhorabuena a todos ellos y a la peña que disfrutó de una fiesta más, y eso que ya habían cambiado la hora.

Y, además, se han realizado las representaciones extraordinarias del Misteri y ha comenzado el Festival Medieval, el cual proseguirá en el mes de noviembre, ofreciendo a la ciudadanía espectáculos culturales muy interesantes y también gastronómicos, con unos precios (que si la cosa no ha cambiado de ediciones anteriores) muy parecidos a los de un restaurante con tres estrellas Michelin.

Pero agárrense bien al sillón, que vienen curvas y más celebraciones, que esto es como el carrusel de la feria de San Andrés, pero más barato, tras la esquina ya se vislumbra el día de todos los Santos y antes, Halloween. He de confesarles que yo no he sido nunca de disfrazarme, ni de celebrar esta fiesta anglosajona, posiblemente influenciado por el sentimiento de respeto profundo que mi madre me inculcó con relación a la muerte y al recuerdo de los difuntos y cuyo tributo son las flores, rezos, la cama bien hecha a primera hora de la mañana y una vela encendida para que no se pierdan por el camino cuando vienen a visitarnos el día de Todos los Santos y el día de las Almas, pero he de reconocer que a golpe de ver año tras año a mi hijo Pepe y a sus amigas, entusiastas de esta celebración, disfrazados un año de Vector, el malo de Gru; otro año del Jocker, el malo de Batman; otro de Agente Smith, el malo de Matrix; y este año de ladrones del Museo del Louvre, que más que malotes yo creo que son una caña, ya que robar este museo, estando abierto y a la vista de todo el mundo, es como poco para clasificarlos directamente a la final del Torneo de los Tres Magos del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, y posiblemente también imbuido por la decoración que presentan desde mediados del mes de septiembre cada vez más comercios de la ciudad, con calabazas, calaveras, esqueletos y globos negros me ha inducido a pensar que el mundo está muy loco y no está de más el intentar reírse uno de sus propios miedos, y no hay un miedo más profundo y visceral que el de la muerte y a consecuencia de ello, también de todas las leyendas, monstruos y espectros que se relacionan con ella.

Dicho esto, he de indicar que en los últimos años la celebración de Halloween ha evolucionado de la tradición terrorífica al 2.0, un desbarre, ahora la peña ya no se disfraza de Drácula o de Frankenstein, qué va, ahora lo que se lleva es disfrazarse de la Bruja de Blair, del Creeper, del Capitán Spaulding, de Jigsaw, de los Crawlers, del demonio Valak, del Payaso Art, de zombies o de la niña de Medeiros, unos personajes repulsivos, terroríficos y que dan tanto miedo que, como te descuides y te los encuentres a la vuelta de la esquina o en el postigo, te haces una caca encima. Se trata de personajes modernos, muy Z, pero carentes de lo que deben tener los monstruos: emotividad, tradición y comicidad, por eso, yo me quedo con el Hombre del Saco, con el Drácula de Bram Stoker, con el Frankenstein de Mary Shelley, con el Hombre Lobo, personaje inspirado en la leyenda de Licaón de la mitología griega o la Momia, inspirado en la práctica funeraria del antiguo Egipto, estos sí que son monstruos como deben ser y que no solo nos aterrorizaron, si no que incluso nos hicieron reír, parodiados en películas o series de televisión como La familia Addams, Los Munsters u Hotel Transilvania. Estos monstruos entrañables tenían nuestras propias preocupaciones, ilusiones e inquietudes, no eran entes etéreos o difusos, como las criptomonedas, eran seres con esencia humana que formaban parte de nuestro acerbo cultural colectivo.

Pero debido a estas modernidades, nuestros monstruos se han ido, ya no están, ni en el armario, ni debajo de la cama, ni en la escalera, ni siquiera en el Salón de Plenos, se han marchado olvidados y cansados de reclamar su sitio en nuestro imaginario colectivo, sustituidos por seres maléficos que dan un miedo insano y acojonante, el mismo miedo que le puede producir a los familiares de las víctimas de la dana, que, ante otra emergencia meteorológica, sanitaria o de cualquier otra índole, siga al frente de la Generalitat un personaje como Mazón, el de El Ventorro, y no me extraña, ya que eso sí que da miedo de verdad.

Por eso, es necesario e importante que nuestros monstruos y fantasmas vuelvan, de ello depende que podamos recuperar parte de nuestra infancia, de nuestros miedos, de nuestra inocencia, sin ellos, hemos perdido la parte buena y emotiva de la oscuridad y de las tinieblas, habremos perdido la medida que ajustaba nuestro equilibrio psicológico, sin el mal, no existe el bien y sin el yan, no hay yin.

Así que pongámonos todos a la faena, sin escatimar recursos ni medios por lo que el próximo viernes todos a disfrutar de la fiesta, incluida la que ha organizado el Ayuntamiento, a disfrazarse y a revivir a nuestros monstruos, a reírse por unas horas del miedo y de la muerte, porque con ello celebraremos la vida y la luz (aunque nos hayan cambiado la hora), porque, al final, nuestros miedos forman parte de nosotros, como lo hace nuestra mirada y nuestra sonrisa, y, por favor, dejen de un lado a los zombies, que dan más pena que asco y vuelvan a revestirse elegantemente como señores con la capa de Drácula o con la mastodóntica fisionomía de Frankenstein, o con el pedigrí innato del Hombre Lobo, hagamos bueno aquello de «antes muerta que sencilla», y mientras ustedes eligen su monstruo preferido, que hay mucho donde hacerlo, y deciden entre trato o truco, yo me quedo de entre todos ellos, sin duda alguna, con Casper el fantasma y con Sulley y Mike Wazowski de Monstruos S.A., y sea cual sea su elección, no olviden nunca lo que en su día dijo Tito Livio: «El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son».