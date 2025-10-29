Aunque se diga que los periodistas nunca deban ser noticia, Javier Ruiz y sus Mañaneros 360 lo ha sido por las críticas feroces que ha recibido de la ultraderechade este país, cuyos portavoces han llegado a asegurar que en caso de estar en el gobierno periodistas como el mentado se verán obligados a abandonar las instalaciones de TVE. Y no sólo ellos. También los colaboradores que los acompañan. La amenaza también va dirigida a Jesús Cintora, al programa Malas lenguas y todos los que comparten esas formas de hacer televisión.

Javier Ruiz fue invitado a Directos al grano, el espacio que presentan Marta Flich y Gonzalo Miró (otro de los que están en el punto de mira), y realizó unas declaraciones que no tienen desperdicio, y que pudieron leerse en la edición digital de este diario.

«Incomodamos a los que les molesta la participación. A los que les molesta que la ciudadanía participe, juegue, vote... a los que nos han dicho que no hay nada más democrático que el voto y el mando a distancia, lo que no quieren es que toquen el voto ni el mando a distancia. Hay un abanico de gente que dice ‘desconecta, son todos iguales’. No es verdad. Les molesta la información, los datos y cuando rompes un relato con el dato. Primero hay un ataque contra TVE y segundo contra quien mide las audiencias», se quejó Ruiz. «Cuando da el liderazgo a esta casa manipula, pero debe ser una manipulación a tiempo parcial, porque cuando le da el liderazgo al informativo de Antena 3 no es manipular. Molesta una televisión que se ve. Les molesta a los que están perdiendo», razonó. Sólo las urnas dictarán cuál es el futuro de estos usos y costumbres en la televisión pública.