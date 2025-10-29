Opinión | El teleadicto
Mañaneros
Aunque se diga que los periodistas nunca deban ser noticia, Javier Ruiz y sus Mañaneros 360 lo ha sido por las críticas feroces que ha recibido de la ultraderechade este país, cuyos portavoces han llegado a asegurar que en caso de estar en el gobierno periodistas como el mentado se verán obligados a abandonar las instalaciones de TVE. Y no sólo ellos. También los colaboradores que los acompañan. La amenaza también va dirigida a Jesús Cintora, al programa Malas lenguas y todos los que comparten esas formas de hacer televisión.
Javier Ruiz fue invitado a Directos al grano, el espacio que presentan Marta Flich y Gonzalo Miró (otro de los que están en el punto de mira), y realizó unas declaraciones que no tienen desperdicio, y que pudieron leerse en la edición digital de este diario.
«Incomodamos a los que les molesta la participación. A los que les molesta que la ciudadanía participe, juegue, vote... a los que nos han dicho que no hay nada más democrático que el voto y el mando a distancia, lo que no quieren es que toquen el voto ni el mando a distancia. Hay un abanico de gente que dice ‘desconecta, son todos iguales’. No es verdad. Les molesta la información, los datos y cuando rompes un relato con el dato. Primero hay un ataque contra TVE y segundo contra quien mide las audiencias», se quejó Ruiz. «Cuando da el liderazgo a esta casa manipula, pero debe ser una manipulación a tiempo parcial, porque cuando le da el liderazgo al informativo de Antena 3 no es manipular. Molesta una televisión que se ve. Les molesta a los que están perdiendo», razonó. Sólo las urnas dictarán cuál es el futuro de estos usos y costumbres en la televisión pública.
Suscríbete para seguir leyendo
- Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
- El SEPE busca personal para trabajar desde casa con sueldos de hasta 40.000 euros
- El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia
- El aeropuerto Alicante-Elche vuelve a operar tras el cierre por la presencia de un dron
- La feliz noticia para la familia del alcalde de Alicante
- Máxima tensión en la UA por la presencia de Vito Quiles: proclamas fascistas entre sus seguidores y rechazo del alumnado de izquierdas
- Un autónomo, preocupado por su futura pensión: paga 400 euros de cuota y cuando se jubile cobrará 1.000 euros al mes
- Las obras que puedes hacer en casa sin pedir permiso y que tus vecinos están obligados a pagar