Los plenos municipales son muy eficaces contra el aburrimiento

En Elx, los plenos en el Ayuntamiento se han convertido en todo un espectáculo. Debate, y especialmente de interés local, puede que haya poco, pero descalificaciones, insultos y similares hay para dar y vender. Ni siquiera en una sesión como la celebrada este pasado lunes, en la que se ha llegado a algo insólito: que se aprueben, por unanimidad, hasta seis mociones de diferentes grupos municipales y que, alguna de ellas, representaba temas locales pendientes, se ha podido evitar que cada uno utilizara el tema para acusar al contrario con el célebre «y tú más». Por no hablar de la retahíla de sacar clásicos como ETA (banda que desapareció hace casi 15 años, y que tantos parecen lamentar) y otros, más actuales, como el sempiterno Pedro Sánchez, y demás familia, en vez de dedicar ese tiempo a debatir, de verdad, los temas de más interés de la ciudadanía ilicitana.

Entre las mociones aprobadas llama la atención la referente a la residencia de mayores en Altabix. Este caso es, por una parte, un escandaloso ejemplo de lo mal que puede llegar a funcionar la privatización de un servicio público esencial como es el cuidado de personas mayores y, por otro, también es un ejemplo de lo que supone la despreocupación de los poderes públicos responsables (y esto vale para unos y otros) ante las necesidades de colectivos necesitados. En 2022 caducó la concesión y las quejas de pacientes, familiares, y colectivos ciudadanos han sido notorias. Hasta el PP y Vox, cuando estaban en la oposición, naturalmente, criticaron aquello. Ahora, más de dos años gobernando aquí y en Valencia resulta que todavía está todo igual que estaba, aunque se nos dice que Susana Camarero, vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Servicios Sociales por el PP, y que prefirió dejarse una reunión del Cecopi el día de la dana para ir a una entrega de premios, demostrando una preocupación mínima por los valencianos ante tamaña tragedia, está a punto de resolver la nueva contrata. Ver para creer. ¿Quién pedirá perdón a las personas afectadas por todo este desinterés por ellos en estos años? Nadie. Lo que importa es quién se pone la medalla correspondiente ahora.

En este pleno, y como viene siendo habitual, también ha existido la correspondiente modificación presupuestaria para sacar dinero de unas partidas y poder taponar los agujeros que se están creando en otras. El presupuesto municipal parece hecho casi a voleo y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Que haya que hacer recortes, en partidas necesarias, para asumir gasto extra en «florituras» parece poco justificado y menos en una situación en la que, por estas «sinrazones», el Ayuntamiento se encuentra sometido a un plan de ajuste a causa de la «magnífica» gestión de un equipo de gobierno PP-Vox tan poco respetuoso con el dinero público. Y raro es el tema en el que no hay sobrecostes de cierta importancia, unido a increíbles retrasos en la finalización de determinadas obras, lo que evidencia un seguimiento de las mismas de bastante despreocupación.

Y, mientras tanto, todo funciona de aquella manera. Elx ha sido nombrada Capital Mediterránea del Deporte. Aunque parezca increíble, es cierto. Todo es cuestión de dinero. Ya se sabe aquello de «i amb diners, torró» o mejor aquel otro que dice: «Serà per diners?». Y, cuidado, ya se sabe que, pagando, se puede conseguir ser lo que no está escrito. Lo difícil será transformar el título en algo real, pero eso tal vez sea lo menos importante.

Una prueba, tal vez, sea el rechazo de PP y Vox en este pleno a que la conmemoración del XXV aniversario de la declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad se celebrara, para su difusión y mejora, de forma destacada por el Ayuntamiento, tomando como referencia lo hecho con el Año Jubilar. Y es que no se puede comparar algo que dispone de un dogma de fe para poder ser asumido, que algo que, como el Palmeral, está ahí delante de nuestros ojos, aunque como dijo Groucho Marx, «¿a quién va a creer usted a mí o lo que ven sus propios ojos». Y es que hay cosas y casos incomparables.

Aunque este pleno también tuvo sus momentos sentimentales. La loa que Pablo Ruz le dedicó a Aurora Rodil es de las que marcan época. Seguro que habrá alguno que pensará que es en agradecimiento por haberle hecho alcalde, a pesar de no haber ganado las elecciones. Nada de eso. Seguro que lo dijo de corazón. Bueno, tal vez también un poco por aquello. Recuérdese que hay gente en Vox que no ve bien tanto seguidismo hacia el PP, que hace que estén prácticamente casi desaparecidos formalmente en lo político, aunque no espiritualmente, ya que han conseguido que sea el propio PP el que lleve adelante lo que ellos deberían hacer, toda una transmutación sin necesidad de dogma alguno.

Y lamentable que, con pocos días de diferencia, se niegue, como estaba previsto hacer, que el Centro de Salud en Travalón se denomine Ernest Lluch, impulsor de la sanidad pública y víctima de ETA y, en cambio, en el propio Ayuntamiento, el alcalde inaugure una sala en el mismo, con los nombres, en cartelas en su pared, de determinados alcaldes de Elx, blanqueando a aquellos que nunca fueron elegidos democráticamente e, incluso, a algunos que fueron especialmente dañinos a la historia e intereses de este municipio. Unido al fervor mostrado por la Cruz de los Caídos evidencia una preocupante actitud de adoctrinamiento religioso y poco democrático, desde las instituciones, que parecían superadas.