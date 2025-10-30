Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Tribuna

Luz Milagros Moreno Guzmán

Las bases de la Inteligencia Artificial

Inteligencia Artificial.

Inteligencia Artificial.

En un mundo donde utilizamos Internet incluso para descargarnos una receta, donde miramos de forma incomprensible todos los datos que necesitamos para nuestra vida como lo que nos dicen los expertos sobre la enfermedad que padecemos o la talla de pantalón que es más adecuada si estamos realizando una dieta cetogénica, es lógico que se sientan mejor las bases de la Inteligencia Artificial.

Los peligros de las búsquedas avanzadas era un tema candente que ya estaba sobre la mesa y el acceso sin control de los adolescentes a ciertas páginas también, pero es desmesurado que ya necesitemos, sin pasar por el raciocinio o el sentido común, la Inteligencia Artificial incluso para saber qué alimentos necesitamos para llenar nuestra nevera.

Aquí el debate no viene a ser sentar las bases o los peligros de la Inteligencia Artificial, sino cómo usarla de una manera responsable y segura. Si en mis tiempos existían cursos para poder manejarte con el Microsoft Office y aprender una base de datos o de cálculo, de igual manera me parecería ético y profesional que existiera una formación para poder realizar una búsqueda fidedigna en el curioso y excitante mundo de la Inteligencia Artificial, que puede ser un gran aliado cuando se trata del conocimiento de aquellas materias en las que no somos duchos.

Los avances en el mundo de la informática nos han llevado a unas mejoras considerables en nuestros sistemas de trabajo y vida en general, pero también ha limitado nuestra inteligencia y uso común en los pensamientos normales de la existencia. Abogo por empezar desde las aulas a concretar las bases de estos avances importantes sin dejar de lado el sentido común y nuestro propio pensamiento sobre cuestiones del día a día.

